Gladbeck. Mitarbeiter des ZBG beginnen ab Montag damit, die ausgedienten Weihnachtsbäume abzuholen. Die Bäume müssen komplett abgeschmückt sein.

Gladbeck: Der ZBG holt ab Montag die Tannenbäume ab

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG) beginnt in der kommenden Woche damit, die ausgedienten Tannenbäume abzuholen. In der Zeit vom 6. bis zum 10. Januar werden die Bäume abgeholt.

Wer den Weihnachtsbaum noch ein wenig länger stehen lassen möchte, hat noch einmal die Möglichkeit, den Tannenbaum in der Woche vom 13. bis 17. Januar zu entsorgen. In den beiden Wochen können die Bäume jeweils am Abfuhrtag der grauen Tonne gut sichtbar an den Straßenrand gelegt werden. Die Bäume müssen auf jeden Fall vollständig abgeschmückt sein, damit sie kompostiert werden können, so der ZBG.