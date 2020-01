Gladbeck. Der Jazzclub Gladbeck hat einige Premieren im Jahresprogramm geplant. Dazu zählen eine Klangreise nach Frankreich und eine „Open Vocal Session“.

Gladbeck: Der Jazzclub legt sein Jahresprogramm für 2020 vor

Das Programm für „Jazz in Swinging Gladbeck“ im Jahr 2020 steht. Der Jazzclub bietet wieder ein abwechslungsreiches Konzert-Programm mit Top-Formationen – und kündigt einige Neuerungen sowie ein Überraschungskonzert im November.

Der Jazzclub Gladbeck bietet zehn Frühschoppen, sieben-Jazz-Corner-Termine und Premieren

Mit zehn Jazzfrühschoppen, sieben Jazz-Corner-Veranstaltungen im Café Stilbruch, einem neuen Format im Atelier „Magazin“ und dem großen Gospelkonzert in der St.-Lamberti-Kirche hat der Verein über das ganze Jahr verteilt wieder ein breitgefächertes Angebot in petto.

In Kooperation mit dem Freundeskreis Marcq-en-Barœul erklingen französische Chansons

Für den Februar ist im Foyer der Stadthalle eine Klangreise nach Frankreich geplant. Zum ersten Mal werden in Kooperation mit dem Freundeskreis Marcq-en-Barœul von der Band „Brüno“ französische Chansons von Piaf über Montand bis Zaz zum Klingen gebracht. Das Motto im März lautet: „big, bigger, Big Band“, denn die Jazzfire Big Band der Gladbecker Musikschule tritt beim Jazzfrühschoppen auf.

In der Jazz Corner werden Anfang April starke Stimmen gesucht, denn ebenfalls zum ersten Mal organisiert der Jazzclub eine „Open Vocal Session“. Alle teilnehmenden Sängerinnen und Sänger werden dabei von professionellen und semiprofessionellen Musikern begleitet.

Auf Wunsch vieler Mitglieder und Besucher bringt der „Hot Club d‘ Allemagne“, Swingband aus Leipzig und Berlin, im Mai nach langer Zeit wieder Gypsyjazz nach Gladbeck. Im September steht die Belgierin Caroll Vanwelden mit Band auf der Bühne im Foyer der Stadthalle und präsentiert mit ihrem Programm „Portraits of Brasil“ gefühlvoll-lebendigen Brasil-Jazz, passend zu einem warmen Spätsommer-Sonntag.

Im Atelier der Gladbecker Künstlerin Susanne A. Schalz gibt es erstmals „Modern Jazz als Klangereignis“

Das Magazin, Atelier und Showroom der Gladbecker Künstlerin Susanne A. Schalz, bietet im Juni einen neuen Veranstaltungsort mit einem ganz besonderen Flair und Charme für die Band „Kaleidoskop“. Sie präsentiert zum ersten Mal in der Clubgeschichte „Modern Jazz als hinreißendes Klangereignis“. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung kostet zehn Euro für Nichtmitglieder und fünf Euro für die Mitglieder des Jazzclubs. Gefördert wird dieses Konzert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sowie dem Kultursekretariat NRW.

Im November erklingt in der Stadthalle Gladbeck ein Überraschungskonzert

Bei der Jazz-Soiree am 6. November im Foyer der Stadthalle soll ein großes Überraschungskonzert erklingen. Die Künstlerin, der Künstler oder die Band werden noch nicht verraten, erst ab Mitte des Jahres will der Jazzclub häppchenweise Hinweise zu der Veranstaltung geben. Klar, dass für den vierten Advent auch wieder der heiße Jahresabschluss mit „Rocking Boogie Around the Christmas Tree“ und dem Magic Boogie Trio auf dem Programm steht.

Pastor Kirk Smith, Valerie Scott, Tiffany Stella Kemp und Daniel Dodd-Ellis (v.l.) begeisterten beim 23. „Sisters and Brothers“-Konzert 2019 in der Propsteikirche St. Lamberti Gladbeck. Der Jazzclub bringt dieses Gospel-Event auch wieder im kommenden Advent auf die Bühne. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Mittlerweile zum 24. Mal wird das Gospelkonzert „Sisters & Brothers in Concert“ über die Bühne gehen. Internationale Stars treten am 2. Advent in der St.-Lamberti-Kirche auf. Der Veranstalter: „Dank des Sponsorings der Volksbank Ruhr Mitte kann der Jazzclub dieses in seiner Art einzigartige Konzert zu einem sehr fairen Eintrittspreis von 20 Euro anbieten.“

Der Gladbecker Jazzkalender 2020 liegt im Foyer der Mathias-Jakobs-Stadthalle, bei der Sparkasse, der Volksbank und in der Gladbeck Information im Rathaus aus. Der Jahresbeitrag beträgt 40 Euro bei freiem Eintritt zu den Jazzfrühschoppen. Nichtmitglieder zahlen zehn Euro bei den normalen Frühschoppen. Außerdem bietet der Jazzclub durchgängig Schnupper-Jazz für Schüler an. Gebühr: ein Euro.