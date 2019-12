Gladbeck: Das sind die Wünsche und Pläne für das Jahr 2020

Der Jahreswechsel ist traditionell die Zeit, in der gute Vorsätze Hochkonjunktur haben. Noch dazu ist dieser Jahreswechsel nicht irgendeiner, sondern das Ende des Jubiläumsjahres zum 100-jährigen Bestehen der Stadt Gladbeck und noch dazu der Beginn der 20er Jahre – also Grund genug, einen besonders sorgfältigen Blick zurück und nach vorn zu werfen. Die WAZ hat sich in der Gladbecker Bevölkerung umgehört und Absichten, Pläne sowie Wünsche für das neue Jahr gesammelt.

Viele Gladbecker nehmen sich ein gesundes Leben vor

„Bewegung und immer gute Laune sind die Hauptsache“, findet eine Besucherin, die gerade an einem Stehtisch vor einem der Cafés in der Fußgängerzone einen Kaffee trinkt. „Mein wirklich einziges Laster ist die hier“, meint sie – und deutet auf ihre Zigarette. Eine andere Passantin hält nicht viel von Neujahrsvorsätzen: „Alle guten Absichten, die man kontinuierlich das ganze Jahr über fasst und wirklich in die Tat umsetzt, sind eigentlich viel wichtiger als das, was man sich an dem einen Tag ganz am Ende des Jahres vornimmt und dann sowieso nicht einhält.“

Barbara Asic wünscht sich – wie zu jedem Jahreswechsel: „Ich will gesund bleiben, und meine Lieben, also mein Partner und meine Töchter, sollen auch gesund bleiben.“ Roswitha Mantel, die Appeltaten-Majestät des Jahres 1998, kann sich dem weitgehend anschließen: „Natürlich, Gesundheit ist das Wichtigste. Die will ich mir erhalten. Uns steht ein Umzug bevor, und zwar von einer großen in eine kleinere Wohnung. Den müssen wir jetzt erst einmal über die Bühne bringen, deshalb haben wir gerade nicht so viel Sinn für weitere Neujahrsvorsätze.“ Ihr Mann Karl ergänzt: „2019 war wunderbar. Ich will keinen Tag dieses Jahres missen. Das gilt übrigens auch für mein ganzes Leben davor, trotz der Kriegsjahre und allem. Wenn 2020 genauso läuft und wir alle gesund bleiben, dann wäre das schon super.“

Diesen durchweg positiven Rückblick auf das vergangene Jahr teilt Bettina Heikamp: „Das Jahr war für mich recht unspektakulär, was auch mal schön ist. Wenn es sich so fortsetzt, dann wäre ich schon mehr als zufrieden, ich bin da ziemlich bescheiden.“ Ralf Wiening sieht es genauso.

Alberto Fabbro, Pizza- und Kaffee-Meister in Gladbeck, sagt augenzwinkernd: „Die Leute sagen immer, ich wäre zu lieb und zu brav.“ Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Ein völlig anderer Wind soll ab dem kommenden Jahr dagegen bei Pizzeria-Inhaber Albert Fabbro wehen. Er sagt augenzwinkernd: „Ich nehme mir schon seit mehreren Jahren vor, boshafter zu werden. Die Leute sagen immer, ich wäre zu lieb und zu brav.“ Wahrscheinlich hielten viele Kunden den italienischen Pizza- und Kaffee-Meister und seinen polnischen Mitarbeiter in dem Lokal an der Hochstraße, in dem eine Marienstatue auf der Ladentheke steht, für die „braven Katholiken vom Lande“.

Gladbeckerin: „Ich wünsche mir viele glückliche Momente!“

Café-Gast Renate Gabriel, seit ungefähr vier Jahren Gladbeckerin, hat „eigentlich keine Neujahrsvorsätze“. Sie wünscht sich nur viele glückliche Momente im kommenden Jahr, „hoffentlich mehr als in diesem Jahr. Ich werde beruflich einige neue Wege gehen und hoffe, dass dabei alles glatt läuft.“

Hitliste Die Hitliste der beliebtsten Vorsätze Seit Jahren sind bundesweiten Umfragen zufolge die ersten Plätze unter den häufigsten Vorsätzen zum Jahreswechsel gleich belegt. Ein gesünderes Leben spielt bei den meisten eine große Rolle. Dazu gehören mehr Bewegung und Sport sowie eine gesündere Ernährung. Zu den Klassikern bei den guten Vorsätzen zählt ebenfalls das Abnehmen. Ganz oben auf der Hitliste rangiert: Stress abbauen – oder erst gar nicht aufkommen lassen. Da kann doch ein weiterer Vorsatz auf einem Spitzenplatz helfen: mehr Zeit für die Familie und Freunde aufbringen. Immer wieder genannt: weniger Alkohol trinken, das Rauchen abgewöhnen und auch mal auf Handy, Computer und Co. verzichten. In der Klimadebatte kommen auch Themen auf wie: nachhaltiger konsumieren.

„Mein vorrangiger Vorsatz für das neue Jahr: pünktlich sein!“, meint Melanie Sakowski, während sie aufmerksam das Kinderkarussell in der Mitte der Hochstraße beobachtet. „Das ist gar nicht so einfach mit zwei Kindern, von denen eines gerade einmal fünf Monate alt ist.“ Was für sie das größte Erfolgserlebnis des Jahres 2019 war? Melanie Sakowski: „Dass ich meine Qualifikation als Tagesmutter geschafft habe, trotz des jüngsten Kindes.“ Sie freut sich auf einen Termin besonders: „Ich werde jetzt, nach vier Jahren, zum ersten Mal meinen Hochzeitstag feiern können.“ Sie hat nämlich am 29. Februar 2016 geheiratet. Diesen Tag wird es 2020 wieder geben.