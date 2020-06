Gladbeck: Das Reparaturcafé präsentiert ARD-Gewinnzahlen

Gladbeck. Das Quartiersprojekt im Gladbecker Stadtteil Rentfort-Nord wird durch die Deutsche Fernsehlotterie unterstützt. Es fließen 102.000 Euro.

Die Deutsche Fernsehlotterie macht am Sonntag, 28. Juni, um 17.59 Uhr und 19.59 Uhr in ihrer Gewinnzahlenbekanntgabe in der ARD auf das Gladbecker „Reparaturcafé“ aufmerksam. Das Quartiersprojekt, das den Umweltpreis der Stadt Gladbeck gewonnen hat, wird mit 102.000 Euro durch den Losverkauf der Soziallotterie gefördert.

Gladbeck: Das Quartiersmanagement organisiert Feste, Flohmärkte und Begegnungen

Im vergangenen Jahr wurden von der Deutschen Fernsehlotterie allein in Nordrhein-Westfalen über 8,5 Millionen Euro für 67 soziale Projekte gemeinnütziger Organisationen bereitgestellt. „Wir sind hier im jüngsten Gladbecker Stadtteil, der in den 60er Jahren auf die grüne Wiese gesetzt wurde. Der Bedarf an sozialen Kontakten und entsprechenden Angeboten war hier sehr groß“, so Quartiersmanager Norbert Dyhringer.

Das Quartiersmanagement der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bezirk Westliches Westfalen organisiert daher unter anderem regionale Feste, Flohmärkte, Konzerte, Infoveranstaltungen, Orte der Begegnungen etc. und will dadurch zu einem nachhaltigen Gemeinschaftsgefühl beitragen. Im Reparaturcafé des Quartiersprojektes helfen Ehrenamtliche aller Altersstufen in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Fernseher, elektronische Geräte, aber auch Spielzeug, Fahrräder und Textilien kostenlos wieder auf Vordermann zu bringen.

„Spannend ist, dass hier viele Menschen zusammentreffen, sich austauschen und in der Regel uns gut gelaunt wieder verlassen, selbst dann, wenn wir Sachen nicht reparieren können“, ergänzt Dyhringer. „Leider können wir zurzeit immer noch nicht unser monatliches Angebot wieder eröffnen, da Corona uns nach wie vor nicht zum Alltag zurückkehren lässt.

Am Wochenende präsentieren Norbert Dyhringer zusammen mit Edelgund Haltermann und Dietmar Achtmann die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie in der ARD. „In unserer Gewinnzahlenpräsentation geben wir Menschen eine Plattform, die sich in unserem Land für ein solidarisches Miteinander einsetzen. Durch sie und den Beitrag unserer Mitspieler wird dieses Engagement ermöglicht, der Zusammenhalt in der Gesellschaft wird gestärkt“, so Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie.

Die Deutsche Fernsehlotterie erzielte in den Jahren von 1956 bis heute einen karitativen Zweckertrag von mehr als zwei Milliarden Euro. Damit konnte die traditionsreichste Soziallotterie Deutschlands über ihre zugehörige Stiftung, das Deutsche Hilfswerk, mehr als 9.300 Projekte fördern. Im Jahr 2019 wurden insgesamt rund 47,5 Millionen Euro an 368 soziale Projekte vergeben.