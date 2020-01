Gladbeck: Claudia Norberg zieht ins RTL-Dschungelcamp ein

Öffentlich aufgetreten ist Claudia Norberg bisher immer an der Seite von Schlagersänger Michael Wendler. Doch nach 29 gemeinsamen Jahren kam Ende 2018 das Liebes-Aus. „Wir sind miteinander groß geworden“, sagt Norberg, die als 19-Jährige mit Wendler zusammenkam. Für die heute 49-Jährige folgte nach der Trennung eine Zeit der Selbstfindung. Die geht für sie jetzt in eine zweite Phase: Die Gladbeckerin zieht am 10. Januar ins RTL-Dschungelcamp ein. „Dabei stoße ich auf Lebensumstände, die man sonst nicht hat.“ Beim Besuch in der WAZ-Redaktion erzählt sie, mit welchen Gefühlen sie am Sonntag nach Australien fliegt, warum sie seit August 2019 wieder in ihrem Elternhaus in Gladbeck wohnt – und warum sie so glücklich darüber ist, dass ihre Mutter sie ins Dschungelcamp begleitet.

Dass sie wirklich Dschungelkönigin werden wird, davon geht Claudia Norberg nicht aus. „Ich weiß nicht, wie ich beim Publikum ankommen werde. Aber ich bin gespannt, wie die Nation mich findet und mich annimmt.“ Sie tritt gegen elf weitere Kandidaten an, darunter Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause und Schauspielerin Sonja Kirchberger. „Ich bin sehr gespannt, schließlich sind das alles sehr unterschiedliche Charaktere.“ Getroffen hat sie bislang noch keinen der anderen Teilnehmer. „RTL will, dass wir uns ganz frisch in Australien treffen.“

Zwei Wochen leben die Teilnehmer im Dschungelcamp unter Beobachtung

Etwas mulmig ist ihr bei dem Gedanken an die ihr bevorstehende Zeit. Zwei Wochen leben die Teilnehmer im Dschungelcamp unter Beobachtung von Kameras. Ziel ist es, möglichst lange dabei zu bleiben und verschiedene Prüfungen zu bestehen. Dazu zählen unter anderem das Verspeisen von Insekten und Geschicklichkeitsübungen unter Wasser oder in schwindelerregender Höhe. Auch die Fernseh-Zuschauer können über den Verbleib der einzelnen Kandidaten mitentscheiden.

Michael Wendler und Claudia Norberg waren fast 30 Jahre ein Paar. Ende 2018 trennten sie sich. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Wo ihre Schmerzgrenze liegen wird, das kann Claudia Norberg nicht sagen. „Das werde ich herausfinden müssen.“ „Mega happy“ ist sie darüber, dass es in diesem Jahr veränderte Spielregeln gibt und die Kandidaten aus Tierschutzgründen keine lebenden Tiere mehr essen. Vor Ratten oder Spinnen ekele sie sich auf jeden Fall nicht. „Ich habe schließlich lange auf einem Reiterhof gelebt.“ Nach Australien wird Claudia Norberg von ihrer Mutter Waltraud begleitet. „Ich bin sehr dankbar, dass sie mitkommt.“ Schließlich sei sie es gewesen, die ihr in der schweren Zeit der Trennungsphase von ihrem Michael zur Seite gestanden habe.

Ihr Noch-Ehemann ist inzwischen mit einer 18-Jährigen zusammen

Dass sie überhaupt im Dschungelcamp dabei ist, ist für die heutige Wahl-Amerikanerin „eine Sensation“. „Ich bin ja nur die Frau eines Prominenten“, sagt sie. RTL hatte bei Norberg angefragt. „Durch die Trennung und die neue Beziehung meines Mannes war ich zuletzt oft in den Medien“, vermutet sie als Grund für die Anfrage. Michael Wendler ist seit einiger Zeit mit einer 18-Jährigen zusammen. Für die Show sagte die Gladbeckerin gleich zu. „Das ist eine Chance.“ Denn sie habe nicht nur ihren Mann, sondern auch ihren Job verloren. Die 49-Jährige hofft nicht nur, über die Show an neue Jobs zu kommen und Bekanntheit zu erlangen: „Ich verdiene mit der Show auch Geld.“ Wie viel, das darf sie nicht verraten. Rund dreiviertel der Gage fließe aber an einen Insolvenzverwalter, Norberg ist hoch verschuldet.

Gladbeck IDG besucht, in St. Lamberti Kommunion gefeiert Claudia Norberg wurde am 11. November 1970 im Gladbecker St. Barbara-Hospital geboren. Sie besuchte die Aloysius-Grundschule (heute Wittringer Schule) und später die Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule. In der St. Lamberti-Kirche feierte sie Kommunion. Bis zu ihrem 25. Lebensjahr wohnte sie in ihrem Elternhaus in Stadtmitte. Dann zog sie mit ihrem damaligen Freund und späteren Ehemann, Michael Wendler, zunächst nach Kirchhellen, später auf ein Gestüt in Dinslaken. Kennengelernt hatte sich das Paar über eine gemeinsame Freundin. 2002 kam die gemeinsame Tochter Adeline zur Welt. 2016 wanderte die Familie nach Florida, Cape Coral, aus.

Über die Trennung von Schlagersänger Michael Wendler möchte Claudia Norberg nicht sprechen. „Das ist Privatsache.“ Sie werde nichts Böses über Michael Wendler sagen, „nur weil sich seine Gefühle für mich geändert haben.“ Im Gegenteil: Er sei ein toller Vater für die gemeinsame Tochter Adeline. Die lebt bei ihrem Vater in Florida. Auch Claudia Norberg hat dort weiterhin ein Gästezimmer, das sie bewohnt, wenn sie in Amerika ist. „Ich werde mir aber ein eigenes Haus suchen.“ Denn Florida soll der Lebensmittelpunkt der gebürtigen Gladbeckerin bleiben. „Dann wird sich herausstellen, ob meine Tochter bei mir lebt oder weiterhin bei Michael wohnen bleibt.“

"Ich bin ein Star": Diese Kandidaten ziehen 2020 ins Dschungelcamp Ich bin ein Star - Diese Kandidaten ziehen 2020 ins Dschungelcamp

Erst kürzlich hatte Claudia Norberg zwei Wochen in dem gemeinsamen Haus in Florida verbracht. „Ich musste mal wieder meine Tochter schnuppern.“ Auch Laura Müller, die neue Freundin ihres Noch-Ehemannes, lernte sie kennen. „Wir sind uns aber aus dem Weg gegangen“, erzählt sie. Ihre Tochter komme aber gut mit der neuen Frau an der Seite ihres Vaters klar. „Darüber bin ich froh.“ Sie könnte nicht aushalten, wenn ihre Tochter unglücklich wäre.

Claudia Norberg zieht in den Dschungel ein. Die aktuelle Staffel startet am Freitag, 10. Januar, auf RTL. Foto: RTL

Sie selbst versuche, in Gladbeck Abstand zu finden, nutzte die Zeit für die Vorbereitungen auf das Dschungelcamp. „Meine Mama freut sich, dass ich hier bin.“ Als Claudia Norberg 2016 nach Amerika auswanderte, verließen nicht nur Tochter, Enkelin und Schwiegersohn die heute 72-Jährige, nur zwei Wochen nach dem Wegzug starb auch ihr Mann. „Das war hart für meine Mutter“, erinnert sich Norberg. Umso glücklicher ist Norbergs Mutter, jetzt einige Monate wieder mit ihrer Tochter verbringen zu können. „Wir haben Weihnachten und Silvester zusammen gefeiert, das war sehr schön.“

In ihrer alten Heimat Gladbeck lässt Claudia Norberg alte Freundschaften aufleben

Claudia Norberg nutzt die Zeit in ihrer alten Heimat auch, um alte Freundschaften aufleben zu lassen. „Wenn man in einer Beziehung ist, konzentriert man sich ja zu 100 Prozent auf seinen Partner“, so die Gladbeckerin, die von Beginn an die Karriere ihres Mannes managte. „Jetzt sind Freunde auch eine Art Partnerersatz. Ich brauche soziale Kontakte und Austausch.“ Also traf sie nicht nur alte Bekannte wieder, sondern organisierte gemeinsam mit einer Freundin ein Klassentreffen mit ihren ehemaligen Kameraden der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, an der sie 1990 ihr Abitur machte.

Durch die Teilnahme am Dschungelcamp erhofft sich Claudia Norberg auch, einen neuen Lebensgefährten zu finden. „Es ist nicht einfach, einen passenden Deckel zu finden. Vor allem, wenn man ausgereift ist, hat man konkrete Vorstellungen.“

Auf der Suche nach einem neuen Mann machte sie zuletzt auch bei der RTL 2-Datingshow „Match. Promis auf Datingkurs“ mit. Die Sendung soll in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Erfolgreich war sie bei der Suche allerdings nicht, wie sie vorab verrät. Vier Männer datete sie für die Show. „Zwei waren 36, zwei 51 Jahre. Die Älteren haben mir eindeutig besser gefallen“, erzählt sie. Besonders einer der beiden Männer. Aber: Der Auserwählte kehrte schließlich doch zu seiner Familie zurück. „Er hat noch kleine Kinder, von daher war die Entscheidung richtig“, sagt Norberg. Jetzt macht die Gladbeckerin bei der nächsten Show mit, um das große Glück zu finden.