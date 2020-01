Gladbeck: Bündnis für Courage ruft zur Demo gegen AfD auf

Gladbeck. DGB Emscher-Lippe und IG BCE Recklinghausen gehen in Marl gegen die AfD auf die Straße. Das Bündnis für Courage Gladbeck schließt sich an.

Das „Gladbecker Bündnis für Courage“ schließt sich dem Aufruf des DGB Emscher-Lippe und der IG BCE Recklinghausen zur Teilnahme an einer Demonstration gegen den Landesparteitag der AfD am Samstag, 18. Januar, an. Die AfD-Veranstaltung findet im Eventzentrum NRW an der Gräwenkolkstraße in Marl statt. Die Gegendemonstration beginnt um 8.30 Uhr neben der Veranstaltungshalle auf dem Park&Ride- Parkplatz am Bahnhof in Marl-Sinsen.

Das „Gladbecker Bündnis für Courage“ ruft „alle Demokratinnen und Demokraten dazu auf, laut und bunt gegen diese rassistische und rechtsextreme Partei zu demonstrieren – für Vielfalt und Zusammenhalt“, schreibt Bündnissprecher Roger Kreft. Die AfD schüre bewusst Ängste, habe bereits jetzt das gesellschaftliche Klima vergiftet und zu einem gesellschaftlichen Rechtsruck beigetragen.

Kreft: „Kommt daher zur antirassistischen Demo! Zeigt Protest gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus, Rassismus und Rechtsruck!“