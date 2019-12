Gladbeck: Bodo Klimpel ist Landratskandidat der CDU

Gladbeck. Die Kreis-CDU hat Bodo Klimpel als Landrats-Kandidaten nominiert. Er tritt bei der Kommunalwahl 2020 gegen den Gladbecker MdL Michael Hübner an.

Bodo Klimpel, der amtierende Bürgermeister von Haltern am See, ist der CDU-Kandidat für das Amt des Landrats. Er tritt bei der Kommunalwahl im September 2020 gegen den Gladbecker Landtagsabgeordneten Michael Hübner an.

Für die Kreis-CDU ist Klimpel ein großer Hoffnungsträger. Beim Kreisparteitag in Waltrop wurde er nicht nur einstimmig als Landratskandidat nominiert, sondern von den 157 Delegierten regelrecht gefeiert. Der 56-Jährige will nach eigenem Bekunden ein Landrat sein, der bei den Bürgern vor Ort ist und für den das Wohlergehen der Städte Priorität hat. Auch nach Auslaufen des NRW-Stärkungspaktes dürfe keine Stadt durch Entscheidungen des Kreises in existenzielle Schwierigkeiten geraten.

Bodo Klimpel hatte oft das Finanzgebaren des Kreises kritisiert

Als Bürgermeister von Haltern hat Klimpel häufig Kritik am Finanzgebaren des Kreises geübt. „Insbesondere dann, wenn ich der Meinung war, dass wir zwar alle im gleichen haushaltswirtschaftlichen Boot saßen, der Kreis aber immer ein wenig gleicher war.“ Dieser Kritik möchte Klimpel jetzt durch seine Kandidatur Taten folgen lassen, was nach seinem Selbstverständnis auch eine Frage der „Glaubwürdigkeit“ ist.

Mehrfach fiel beim Parteitag das Wort „Respekt“ vor der Entscheidung Klimpels. Auch der CDU-Kreisvorsitzende Michael Breilmann (36), der mit 96,1 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt wurde, gebrauchte den Begriff. „Als erfolgreicher Bürgermeister hätte Bodo Klimpel auch sagen können: Ich mache in Haltern weiter. Stattdessen nimmt er das Risiko einer Landratskandidatur auf sich. Das ist nicht hoch genug einzuschätzen“, sagte Breilmann. Aus seiner Sicht ist der Halterner jemand, „der die Menschen mitnehmen und eine Gesellschaft zusammenhalten kann“.

Die Kreis-FDP unterstützt Bodo Klimpel

Unterstützung erhält Klimpel von der Kreis-FDP, die ihn ebenfalls noch offiziell zu ihrem Landratskandidaten küren will. Der FDP-Kreisvorsitzende Mathias Richter, der auf dem CDU-Parteitag eine Rede hielt, lobte Klimpel als „Verwaltungsexperten und bürgernahen Politiker“. Klimpel könne dem Kreis Recklinghausen im Ruhrgebiet eine starke Stimme geben.