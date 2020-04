Gladbeck: Beliebter Mediziner Dr. Franz Josef Gold gestorben

Gladbeck Der Gladbecker Arzt Dr. Franz-Josef Gold starb im Alter von 91 Jahren. Der Mediziner war ein Förderer des Kultur- und Sportlebens in der Stadt.

Im Alter von 91 Jahren ist Dr. Franz-Josef Gold, bekannter Mediziner und Förderer des Kultur- und Sportlebens in Gladbeck, verstorben. Dr. Gold, der bis zum Eintritt in den Ruhestand an der Mittelstraße und als Nachfolger seines Vaters praktizierte, stand Generationen von Gladbeckern mit seinem Fachwissen und Rat helfend zur Seite.

Der Absolvent des Ratsgymnasiums (1949 das erste "normale" Nachkriegsabi) studierte Medizin in Münster, Innsbruck und Heidelberg. Neben seinem Arztberuf war der beliebte Mediziner in jungen Jahren aktiver Handballer, unterstützte später die DJK und sowohl den Gladbecker Ski- als auch Reitsport.

Als Musikliebhaber engagierte sich Dr. Franz-Josef Gold über viele Jahre im Städtischen Musikverein und verstärkte die Gruppe der Männerstimmen im Chor. Als "Frankophiler" pflegte er intensiv die Freundschaftsbande zur Partnerstadt Marcq-en-Baroeul.

Sein besonderes Engagement galt über viele Jahre dem örtlichen Zirkel der katholischen Studentenverbindung CV, wo er lange im Vorstand tätig war. Den Ruf eines Experten erwarb er sich als Kenner des Jakobwegs, den er noch als Siebzigjähriger komplett bis nach Santiago di Compostela in Spanien erwanderte. GM