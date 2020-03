Gladbeck: Bei einer Kollision wurden zwei Menschen verletzt

Gladbeck. Bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck wurden zwei Menschen leicht verletzt. Es entstand laut Polizei ein Gesamtsachschaden von rund 4000 Euro.

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrtüchtige Autos sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Gladbeck, der sich am Montag gegen 8.30 Uhr ereignete. Eine 33-Jährige aus Gelsenkirchen wollte der Polizei zufolge mit ihrem Auto von der A2 auf die Beisenstraße abbiegen. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Bottrop fuhr auf der Beisenstraße in Richtung Norden. In Höhe der Autobahnabfahrt kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Der 59-Jährige und seine 56-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf 4000 Euro.