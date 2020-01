Gladbeck: Behinderter Mann vermisst, Polizei bittet um Hilfe

Gladbeck. Ein 60-jähriger Mann ist am Morgen aus einer betreuten Einrichtung verschwunden. Die Polizei bittet bei der Suche um Hilfe aus der Bevölkerung.

Ein Bewohner ist am Dienstagmorgen aus einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung im Gladbecker Süden verschwunden. Der 60-Jährige ist orientierungslos und konnte bis zum Nachmittag nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet aus diesem Grund um dringende Hilfe aus der Bevölkerung. Zudem ist ein Polizeihubschrauber angefordert worden, um auch die Suche in den baumbewachsenen Flächen der Halden- und Grünbereiche mit Wärmebildkamera aus der Luft zu unterstützen.

Gegen 7.30 Uhr, so die Polizei, ist das Verschwinden des Mannes im St.-Suitbert-Haus an der Brauckstraße 84-86 aufgefallen. Dort lebt der Gesuchte in einer Wohngruppe für erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung. „Der Mann kann sich selbstständig nicht orientieren“, so Michael Franz von der Polizeipressestelle. Es sei davon auszugehen, dass der Mann keinen öffentlichen Bus nutzt, sondern zu Fuß unterwegs ist. Da die bisherige Suche bis zum Nachmittag gegen 13.30 Uhr erfolglos geblieben sei, man sich um die Unversehrtheit des Vermissten sorge, sei entschieden worden, „die Bevölkerung öffentlich um Mithilfe zu bitten“.

Auffällig ist der humpelnde Gang des gesuchten Mannes

Der Mann mit geistiger Behinderung sei absolut harmlos, er könne dadurch auffallen, „dass er einen humpelnden Gang und auffällige buschige Augenbrauen hat“, so Franz. Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, er hat dunkelblondes Haar und trägt eine dunkle Jeanshose und einen dunklen Parka. Seinen Namen will die Polizei (noch) nicht nennen und ein Foto ist bislang auch nicht freigegeben. Wer den Vermissten findet, wird gebeten, sich um den Mann bis zum Eintreffen der Polizei zu kümmern. Diese kann unter der Notrufnummer 110 alarmiert werden.