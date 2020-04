Gladbeck: Barbara-Hospital unterstützt pflegende Angehörige

Gladbeck. Hilfe auch in Zeiten der Coronakrise: Das Entlassmanagement des St. Barbara-Hospitals berät pflegende Angehörige am Telefon.

Um Angehörige bei der pflegerischen Versorgung ihrer Familienmitglieder zu Hause auch in Zeiten der Corona-Pandemie zu unterstützen sowie sie in ihrer Sorgetätigkeit zu beraten, bieten die KKEL telefonische kostenlose Pflegeberatungen an.

Das Entlassmanagement des Krankenhauses berät am Telefon

Das Entlassmanagement im St. Barbara-Hospital Gladbeck hat dazu für pflegende Angehörige ein besonderes Angebot konzipiert. Ab Donnerstag, 23. April 2020, können pflegende Angehörige von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 02043 278-16314 ihre Anliegen erläutern und Lösungsalternativen erfahren.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind immens und fordern flexible Lösungen aller Akteure. Obwohl Angebote wie Pflegetrainings am Bett, Initialpflegekurse oder das Café Auszeit derzeit wegen der Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden können, will die Familiale Pflege die Angehörigen auch weiterhin begleiten.