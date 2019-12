Gladbeck: Autohalter haftet nicht für Parkplatzknöllchen

„Ganz geschockt“ sei sie gewesen, berichtet jetzt eine Gladbeckerin der Redaktion. Sie habe mit ihrem Mann im Penny-Markt an der Feldhauser Straße in Zweckel eingekauft, „und als wir zum Auto auf dem Supermarktparkplatz zurückkamen, hatten wir ein Knöllchen über 30 Euro hinterm Scheibenwischer“. Die Dame schon höheren Alters räumt ein, „dass wir keine Parkscheibe ins Fenster gelegt haben“. Rechtsanwalt Arndt Kempgens beruhigt: „Das aktuelle Urteil des Bundesgerichtshofes vom 18. Dezember bestätigt, dass Autohalter nicht automatisch für das Knöllchen auf einem Privatparkplatz haften. Das ist in vielen Medien falsch dargestellt worden. Wichtig ist allerdings, dass dazu notwendige Formalien beachtet werden.“

Der zentral im Bereich der Zweckeler Einkaufstraße liegende Supermarktparkplatz wird laut Penny offensichtlich häufig von Dauerparkern, die nicht einkaufen, missbraucht. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Der BGH habe zwar die Position der Parkplatzbetreiber gestärkt, „aber eben gerade nicht eine neue Form der Halterhaftung geschaffen“. Es bleibe nach dem BGH-Urteil ausdrücklich dabei, „dass nur der Fahrer selbst für den Verstoß haftet und der Halter des Fahrzeuges nicht“. Zudem gebe es auch keinen Schadensersatzanspruch gegen den Halter, „weil er den konkreten Fahrer nicht benennt“, so der Vorsitzende des Autoclub Europa, Kreisverband Emscher-Lippe.

Auf vielen privaten Parkplätzen weisen Schilder bei Regelverstoß auf erhöhtes Parkentgelt hin

Auf vielen privaten Parkplätzen, etwa von Supermärkten und Discountern auch in Gladbeck, weisen Hinweisschilder auf die Höchstparkdauer, das Verwenden einer Parkscheibe und das ansonsten drohende erhöhte Parkentgelt hin. Teils kontrollieren beauftragte Dienstleister die Parkflächen und verteilen Knöllchen. Konkret sei es laut BGH-Urteil nun so, sagt Arndt Kempgens, „dass ein Autohalter das Supermarkt-Parkknöllchen nicht mehr durch den lapidaren Hinweis umgehen kann, dass er selbst nicht gefahren ist“.

Um wirksam zu bestreiten, selbst nicht geparkt zu haben, „muss der Fahrzeughalter laut BGH namentlich die Personen benennen, die das Auto zum fraglichen Zeitpunkt gefahren haben könnten“. Beispielsweise die Ehefrau und im Haushalt lebende fahrberechtigte Kinder. Denn nur der konkrete Fahrer dürfe vom Parkplatzbetreiber in Haftung genommen werden. „Können sich die genannten Personen aber nicht mehr genau erinnern, ob sie zum fraglichen Zeitpunkt das Auto benutzt haben, und bestreiten sie die Haftung ebenfalls unter Benennung der möglichen anderen Benutzer, dann ist es rechtlich weiterhin kaum möglich, die Zahlung des Knöllchens zu erreichen“, sagt Kempgens.

Penny will sich bei Kunden, die den Einkauf nachweisen können, kulant zeigen

Für das Gladbecker Ehepaar wird eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Penny aber wohl nicht nötig, da sie ja den Kassenbon vorweisen können. „Sollte ein Kunde nachweislich zu Unrecht eine finanzielle Forderung des Dienstleisters erhalten haben, so setzen sich Rewe und Penny in jedem Fall für eine kulante Lösung im Sinne unserer Kunden ein“, sagt Andreas Krämer.

Gladbeck Bundesrichter bewerten Präzedenzfall Das Urteil des Bundesgerichtshofes bezieht sich auf eine Pkw-Halterin, deren abgestelltes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Krankenhauses die Höchstparkdauer überschritten hatte. Die daraufhin am Auto hinterlassene Zahlungsaufforderung (30 Euro) blieb erfolglos. Die Halterin bestritt, am betreffenden Tag das Auto gefahren zu haben. Das Amtsgericht hatte dann die Klage des Parkplatzbetreibers zur Zahlung des erhöhten Parkentgelts, sowie für Halternafrage und Inkassokosten (214,50 Euro), zurückgewiesen. Die Berufung vor dem Landgericht wurde ebenfalls zurückgewiesen, da nur der Fahrer belangt werden könne. Die Revision vor dem Bundesgerichtshof führte zur Präzisierung der Rechtslage.

Der Pressesprecher der Rewe Group informiert weiter, dass bei Penny an der Feldhauser Straße seit Ende 2017 die Parkplatzkontrolle durch die Firma Fair Parken erfolgt. Dies geschehe im Interesse der Kunden, darunter älterer Mitbürger, gehbehinderter Menschen oder Familien mit Kindern, „die möglichst zu jeder Tageszeit einen freien Platz für ihren PKW finden sollen“. Dies sei ein entscheidendes Auswahlkriterium bei der Auswahl der Einkaufsstätte und somit die gute Erreichbarkeit „wichtig für die Wirtschaftlichkeit unserer Märkte“.

Die Beauftragung von Dienstleistern sei für Penny oder den Vermieter der Parkflächen die Ultima Ratio, „wenn das Problem der Dauerparker auf keine andere Art und Weise gelöst werden konnte“. Bundesweit treffe dies so nur auf Parkplätze der Rewe Group im niedrigen einstelligen Bereich zu. Krämer: „Penny zieht daraus weder direkte oder indirekte finanzielle oder andere Vorteile.“ An den Standorten, an denen das Unternehmen Dienstleister einsetze, gebe es viele positive Reaktionen von Kunden, „die nunmehr wieder Parkplätze finden, die bisher von Langzeitparkern blockiert waren“.