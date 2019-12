Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Mittwoch in Gladbeck mit einer Radfahrerin zusammengestoßen war.

Gladbeck: Autofahrer nach Unfall mit Radfahrerin gesucht

Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf der Hegestraße mit einer 13-jährigen Radfahrerin zusammengestoßen war. Die Radfahrerin und der Autofahrer waren beide in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als der Unbekannte rechts in die Kampstraße einbiegen wollte, stieß er mit der Jugendlichen zusammen.

Sie gab dem Mann gegenüber an, dass alles in Ordnung sei, daraufhin fuhr der Autofahrer weiter, so die Polizei. Im Nachhinein klagte die Radfahrerin jedoch über leichte Schmerzen. Eine unbekannte Zeugin kümmerte sich vor Ort um das Mädchen. Die Polizei sucht nun den Autofahrer. Er soll einen schwarzen VW mit Schiebetür gefahren haben, zwischen 25 und 30 Jahre sein, dunkle kurze Haare haben und schlank sein. Im Wagen saßen zwei kleine Kinder, so die Polizei. Sie nimmt Hinweise unter 0800/2361111 entgegen.