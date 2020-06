Gladbeck: Auch im Juni keine Elternbeiträge für Kita und OGS

Gladbeck. Eltern in Gladbeck müssen auch im Juni wegen der Corona-Pandemie keine Beiträge für OGS und Kita zahlen. Befreiung könnte sogar noch weitergehen.

Auch im Juni entfallen die Elternbeiträge für Kita, Kindertagespflege und Offene Ganztagsschule. Das hat jetzt die Politik im Haupt- und Finanzausschuss einstimmig beschlossen.

Grundlage ist das von der Landesregierung erlassene Betreuungsverbot

Zuvor genehmigte der Ausschuss auch die bereits getroffenen Dringlichkeitsentscheidungen, die Erhebung von Elternbeiträgen in den Monaten April und Mai auszusetzen. Aufgrund des von der Landesregierung erlassenen Betreuungsverbots in sämtlichen Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sowie der Schließung schulischer Gemeinschaftseinrichtungen war der Besuch der Einrichtungen von Mitte März bis Anfang Juni nicht möglich. Eltern mussten in diesem Zeitraum ihre Kinder selbst betreuen oder eine alternative Betreuungsmöglichkeit suchen.

Vor diesem Hintergrund wurde ein Dringlichkeitsantrag gestellt, der den Verzicht auf die Kita-Gebühren für Juni vorsah. In der Sitzung wurde auch eine Beitragsfreiheit bis Ende des Jahres diskutiert. Diesen Vorstoß musste Bürgermeister Ulrich Roland mit Blick auf die Haushaltslagedirekt mit Bedauern ausbremsen: Aus rechtlichen Gründen sei eine generelle Beitragsbefreiung nicht zulässig. Die Fraktionen einigten sich schließlich darauf, eine Beitragsbefreiung gegebenenfalls kurzfristig auf die folgenden Monate auszuweiten, sofern das Land entsprechende Voraussetzungen dafür schafft.

Für Juli wird wahrscheinlich nur die Hälfte der Gebühren abgerechnet

Andernfalls werde für den Monat Juli, wie zwischen Kommunen und Land verabredet, die Hälfte der Kita-Beiträge abgerechnet. Die Beitragsbefreiung für die Monate April, Mai und Juni gilt für alle Eltern, auch wenn in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wurde.