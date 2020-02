Gladbeck. Vier Bäume auf einer Wiese in Gladbeck sind beschädigt. Ein Anwohner befürchtet, dass sie den nächsten Sturm nicht überstehen. Das sagt der ZBG.

Gladbeck: Anwohner sorgt sich um beschädigte Bäume

Um beschädigte Bäume auf der Grünfläche zwischen Bottroper Straße und Tilsiter Straße sorgt sich WAZ-Leser Olaf Muradian. Vier der Bäume weisen in einer Höhe von 2,30 Meter Spuren einer unsachgemäßen Quetschung auf, schreibt der Anwohner an die WAZ und wendet sich auch an den Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG). „Die Bäume werden den nächsten Sturm kaum überstehen“, befürchtet Muradian. Zum Teil seien schon Ausmorschungen sichtbar.

ZBG-Sprecher Henrik Feldhaus gibt auf WAZ-Nachfrage jedoch Entwarnung. „Die Bäume werden die Beschädigungen überleben. Sie sind auch schon überwachsen.“ Wie die Schäden an den vier Bäumen auf der Wiese entstanden seien, kann Feldhaus allerdings nicht sagen. „Das sind alte Schäden, sie sind nicht erst neu entstanden.“

Die Bäume werden regelmäßig kontrolliert

Wie alle Straßenbäume im öffentlichen Bereich unterliegen auch die vom ZBG gepflanzten Bäume auf der Wiese zwischen Bottroper Straße und Tilsiter Straße regelmäßigen Kontrollen. Ein ZBG-Mitarbeiter habe sich die vier beschädigten Bäume aufgrund der Anfrage von Olaf Muradian noch einmal angesehen. Ergebnis: „Wir haben keine Sorge, dass die Standfestigkeit gefährdet ist“, sagt Henrik Feldhaus.