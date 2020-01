Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem versuchten Einbruch in einen Gladbecker Kindergarten aufgenommen.

Polizei Gladbeck: Alarm verhindert Einbruch in einen Kindergarten

Gladbeck. Bislang unbekannte Täter wollten in den Kindergarten an der Roßheidestraße in Gladbeck eindringen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein ausgelöster Alarm hat einen Einbruch in den Kindergarten an der Roßheidestraße am Mittwochmorgen ausgelöst. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter eine Tür aufgehebelt.

Als Alarm auslöste, flüchteten die bislang Unbekannten vom Tatort Roßheidestraße. Sie nahmen nach ersten Erkenntnissen zumindest eine Digitalkamera mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter .