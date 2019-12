Gladbeck. Polizeibeamte informierten Bürger zum Thema „Schutz vor Wohnungseinbrüchen“. Auch eine individuelle Beratung Zuhause in Gladbeck ist möglich.

Gladbeck: Aktionstag der Polizei gegen Wohnungseinbruch

Beamte der Polizei waren jetzt am Brauck-Rosenhügeler Markt mit einem Infostand präsent, um Bürger zum Thema „Schutz vor Wohnungseinbrüchen“ zu informieren. In den letzten Wochen war es hier zu vermehrten Einbrüchen gekommen. Zudem wurden bereits in den zurückliegenden Jahren, gerade in der „dunklen Jahreszeit“, ansteigende Wohnungseinbrüche in Gladbeck festgestellt.

Schlecht gesicherte Fenster hebeln Einbrecher oft in wenigen Sekunden auf. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Dabei nutzen Täter neben der Dunkelheit auch andere Tatgelegenheiten, wie die Abwesenheit der Wohnungs- und Hausbewohner, um ihre Taten zu begehen, so die Polizei. Die Entwicklung der Fallzahlen im Bereich Wohnungseinbruch ist in den zurückliegenden Jahren generell aber rückläufig. So sanken die Fallzahlen im Bereich der Stadt Gladbeck von 265 Taten im Jahr 2016 auf 122 Taten im Jahr 2018. Grundsätzlich sei dabei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums fast jede zweite Tat im Versuchsstadium stecken. Den hohen Anteil der Versuchstaten führt die Polizei auch auf die vermehrten Einbruchsschutzmaßnahmen der Haus- und Wohnungsbesitzer und -besitzerinnen zurück.

Eine individuelle Beratung des Kommissariates Vorbeugung ist möglich

Aus diesem Grunde war die Polizei in den Vormittagsstunden mit einem Informationsstand parallel zum Markttag auf dem Marktplatz an der Münsterländer Straße präsent, um Marktbesucher über die Möglichkeiten des Einbruchschutzes zu informieren und auf individuelle Beratungen durch das Kommissariat Vorbeugung hinzuweisen.

Gleichzeitig waren die Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes in den Wohnbereichen im Ortsteil Brauck unterwegs, um verstärkt Gespräche mit Anwohnern zu führen. In den Gesprächen wiesen sie neben dem Einbruchschutz auch auf die Wichtigkeit von Meldungen verdächtiger Beobachtungen zu Personen und Fahrzeugen und die unmittelbare Information der Polizei über die Rufnummer 110 hin. Hierzu verteilten sie Flyer und wiesen auf Tatgelegenheiten, wie auf Kipp stehende Fenster hin.

Zusätzlich wurden Fahrzeuge von der Polizei kontrolliert und Verwarngelder verhängt

Zusätzlich kontrollierten die Beamten verstärkt Personen und Fahrzeuge. Sie überprüften dabei 43 Fahrzeuge. Fünf Fahrzeugführer erhielten ein Verwarngeld. Individuelle Beratungen zum Thema Einbruchschutz können unter der 02361/55-3344 vereinbart werden.