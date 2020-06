Gladbeck: ADFC-Bundeschef Ulrich Syberg diskutiert online

Ulrich Syberg, der Bundesvorsitzende des ADFC, ist bei der Gladbecker SPD in Butendorf zu Gast – online.

Gladbeck. Die SPD in Gladbeck-Butendorf lädt zu #butendorflive auf Facebook ein. Mit Syberg sollen online Fragen zur Verkehrspolitik diskutiert werden.

Unter dem Titel #butendorflive begrüßt die Butendorfer SPD Gäste aus Politik und Gesellschaft, um eine halbe Stunde über Politik, Gesellschaft und auch Privates zu sprechen. Ulrich Syberg, Bundesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), ist am 8. Juni ab 19 Uhr Gesprächspartner. Das Format läuft online auf Facebook, um in der aktuellen Krisenzeit persönliche Treffen zu vermeiden und den politischen Dialog trotzdem führen zu können.

Gladbeck: Ulrich Syberg diskutiert mit Benedikt Kapteina Fragen der Verkehrswende

Im Fokus steht am 8. Juni das Thema Verkehrswende. Syberg wird mit Benedikt Kapteina, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender in Butendorf und Kandidat für den Stadtrat, die aktuelle Situation in Gladbeck und drängende Aspekte zum Thema diskutieren.

Interessierte können auch vorab Fragen stellen. Wie gewohnt besteht die Möglichkeit, direkt im Internet an der Sendung teilzunehmen und Fragen an Ulrich Syberg und Benedikt Kapteina zu richten.

Fragen lassen sich aber auch vorab per E-Mail stellen an spd.butendorf@gmx.de oder über die Kanäle der SPD Butendorf auf Facebook und Twitter.