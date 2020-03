Die Polizei hatte am Wochenende mehrere Einsätze in Gladbeck.

Blaulicht Gladbeck: 71-Jähriger fährt angetrunken Anhänger und Pkw an

Gladbeck. Die Polizei nahm dem Mann nach Entnahme einer Blutprobe den Führerschein ab. Zu einem Unfall kam es auch an der A-2-Auffahrt Richtung Oberhausen.

Mehrere Unfälle ereigneten sich am Wochenende im Stadtgebiet. Auf der Kirchhellener- und auf der Berliner Straße verursachte nach Informationen der Polizei ein 71-jähriger Gladbecker Pkw-Fahrer am Freitagabend gleich zwei Unfälle, offenbar, weil er unter Alkoholeinwirkung stand. Auf der Kirchhellener Straße kam er zunächst mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen zwei geparkte Anhänger. Anschließend fuhr er noch auf der Berliner Straße gegen einen abgestellten Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ihm, so die Polizei, der Führerschein abgenommen. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Im Auffahrtsbereich zur A2 Richtung Oberhausen kam es laut Feuerwehr am späten Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine Person wurde von den Rettungskräften an der Unfallstelle versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Die anderen beteiligten Personen mussten nach Untersuchung durch den Notarzt nicht weiter behandelt werden. Auslaufende Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr abgestreut.

18-Jähriger missachtet Vorfahrt einer 55-Jährigen

Auf der Kreuzung Bottroper-/Schützenstraße missachtete nach Auskunft der Polizei am Samstagmittag ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Gladbeck die Vorfahrt einer 55-jährigen Gladbecker Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die Frau leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Auf der Goethestraße wurde laut Polizeimitteilung am Samstag zwischen 10.15 und 13.20 Uhr ein zum Parken abgestelltes Auto von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer angefahren und auf der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Am geparktes Wagen entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Die Polizei bitte Zeugen um Hinweise.

Am späten Freitagabend wurde die Feuerwehr wegen einer Ölspur zur Ringeldorfer Straße gerufen. Die Einsatzkräfte stellten aber fest, dass es sich bei der etwa zehn Meter langen und drei Zentimeter breiten Spur um eine alte Ölspur handelt. Die Feuerwehr wurde dort nicht tätig, heißt es im Einsatzprotokoll.