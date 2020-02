Gladbeck. Ein 17-Jähriger ist in Gladbeck gegen eine Mauer gefahren. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt. Unklar ist, ob er einen Führerschein hat.

Gladbeck: 17-Jähriger fährt mit Auto gegen eine Mauer

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zu Montag in Gladbeck mit einem Auto gegen eine Grundstücksmauer an der Bottroper Straße gefahren. Die Polizei hatte den Gladbecker kontrollieren wollen, daraufhin hielt der 17-Jährige jedoch nicht an, sondern fuhr weg. Mit im Auto saß ein 16-Jähriger, ebenfalls aus Gladbeck. Die beiden Jugendlichen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Ob der 17-Jährige einen Führerschein besitzt und mit einer erwachsenen Begleitung das Auto hätte fahren dürfen, konnte die Polizei am Montag auf WAZ-Nachfrage nicht klären. „Vermutlich besitzt der 17-Jährige keinen Führerschein“, so ein Sprecher der Polizei.

Die Feuerwehr musste auslaufendes Öl auffangen

Wenn dem so ist, habe der Gladbecker eine Straftat begangen. Wenn er eine Berechtigung für begleitetes Fahren ab 17 Jahren habe, sei er seinen Führerschein erst einmal los. „Dann hätte er gegen die Auflage verstoßen, dass eine erwachsene Person neben ihm im Auto sitzen muss“, so der Polizei-Sprecher weiter.

Bei dem Unfall entstand 8500 Euro Sachschaden an Mauer und dem Auto, so die Polizei. Die Feuerwehr musste auslaufendes Öl auffangen. Der Bauhof der Stadt Gladbeck kümmerte sich um die Entsorgung der eingestürzten Mauer.