Gladbeck: Wer schreibt den schönsten Liebesbrief?

Wer schreibt heutzutage, in Zeiten von WhatsApp und SMS, noch Liebesbriefe? Diejenigen, die diese Frage aus tiefstem Herzen mit „ja“ beantworten, haben jetzt die Chance, doppelt für ihre Kreativität belohnt zu werden. In einer Gemeinschaftsaktion der WAZ Gladbeck und der Deutschen Post werden zum Valentinstag die schönsten Liebesbriefe mit einem romantischen Abend honoriert.

Gladbeck: Gewinner-Paare genießen ein Candlelight-Dinner in Wittringen

Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine für ein Candlelight-Dinner zu zweit im Restaurant Schloss Wittringen. Inbegriffen sind die begleitenden Weine. Der Wert liegt bei etwa 150 Euro pro Paar. Marjana Koscevic, die mit ihrem Mann Goran das Restaurant gepachtet hat, sagt: „Die Gewinner dürfen entscheiden, ob sie bei uns ein Menü haben oder a la carte essen möchten.“

Ob witzig oder anrührend, spontan oder elegant ausformuliert – erlaubt ist bei der Aktion, was den Liebenden gefällt. Nur eines ist Voraussetzung: Der Beitrag muss aus der eigenen Feder stammen.

Liebesschlösser hängen an der Brücke zum Wasserschloss Wittringen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Wie mannigfach die drei Wörtchen „Ich liebe Dich!“ ausgedrückt werden können, haben viele berühmte Menschen schwarz auf weiß bewiesen. Beispiele gefällig? Bitte sehr, wie wäre es mit: „Die süßen Worte, mit denen Du mich verwöhnst – ach! Mehr wollt’ ich nicht, sogar Dein Lispeln würde mitlesen, mit dem Du mir leise das Lieblichste in die Seele ergossen hast.“ Wenn aus diesen Sätzen nicht tiefstes Gefühl spricht! Johann Wolfgang von Goethe offenbarte sein Innerstes der angebeteten Charlotte von Stein. Ihr schrieb er mehr als 1700 Briefe.

Antoine de Saint-Exupéry, der tollkühne Flieger und Schriftsteller, brachte für seine Frau Consuelo ein Abendgebet zu Papier. Darin heißt es: „Herr, mach, dass ich immer der Frau gleiche, die mein Mann in mir erkennt. Herr, Herr, rette meinen Mann, weil er mich wirklich liebt und weil ich ohne ihn verwaist wäre.“

Wie fröhlich dagegen das Gedicht von Joachim Ringelnatz. Er dichtete unter dem Titel „Ich habe dich so lieb!“: „Ich würde dir ohne Bedenken/Eine Kachel aus meinem Ofen/Schenken“.

Ausstellung Ausstellung im Museum Noch bis zum 14. Februar, dem Valentinstag, läuft im Museum Wittringen an der Burgstraße die Sonderausstellung „Die große Liebe – Mehr als ein Gefühl“. Die Präsentation beleuchtet viele Facetten. Die Liebe unter Menschen, zur Familie, zu Haustieren, aber auch zur Natur und zur Heimatstadt. Nicht zu vergessen die starke, emotionale Verbindung von Fußball-Fans zu „ihrem Verein“. Die Schau zeigt Fotos und Objekte, Schallplatten und Kleidungsstücke, die zum Teil von Gladbeckern stammen. Ein „Lesemarathon“ beginnt am 14. Februar um 13 Uhr im Museum. Es werden Gedichte und Textpassagen zum Thema „Liebe“ vorgetragen.

Marjana Koscevic schwärmt geradezu von Liebesbriefen. Die ihres gleichaltrigen Mannes an sie bewahrt die 45-Jährige seit nunmehr 30 Jahren in einer Kiste auf, die „im Schrank versteckt ist“. Diese Zeilen der Zuneigung wecken Erinnerungen in Marjana Koscevic. „Wir kennen uns schon aus der Grundschule in Kroatien“, erzählt sie. Und fügt lachend hinzu: „Anfangs haben wir uns Zettelchen geschrieben: Willst du mit mir gehen? Dann konnten wir ankreuzen: ja, nein, vielleicht.“ Klar, wie die Wahl ausfiel: Immerhin ist das Paar seit 23 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder von 22 und 20 Jahren.

„Wir arbeiten ja zusammen, aber ich schicke ihm trotzdem per WhatsApp immer noch Herzchen und ein ,Ich liebe Dich’“, sagt sie. Nein, Liebesbriefe schreibe sie ihrem Goran nicht mehr. Aber: „Das sollte ich eigentlich mal wieder tun . . .“ Vielleicht inspirieren sie ja die Liebesbriefe, die bei der Gewinnaktion eingehen.

