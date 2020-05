Feuerwehr Gladbeck löscht Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr Gladbeck ist am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand an der Landstraße ausgerückt.

Gladbeck. In einem Mehrfamilienhaus an der Landstraße in Gladbeck hat es Samstagabend gebrannt. Die Brandursache ist noch unklar. Das Haus ist unbewohnbar.

Die Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhause an der Landstraße ausgerückt. Als die Einsatzkräfte gegen 22 Uhr am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Giebelfenster im Dachgeschoss.

Die Hausbewohner konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen und warteten im Hinterhof des Nebenhauses auf die Feuerwehr. Die Bewohnerin der Dachgeschosswohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Nach rund drei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet

Während ein erster Trupp der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz auf dem Weg in die Dachgeschosswohnung war, bekämpften weitere Einsatzkräfte die Flammen am Giebelfenster von außen mit Wasser aus einem Hohlstrahlrohr. Den Brand konnte die Einsatzkräfte schließlich vollständig löschen.

Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet. Das Haus war nach dem Brand unbewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, war am Sonntag noch unklar. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.