FDP Gladbeck: Bau der Autobahn 52 ist wichtig für die Stadt

Gladbeck. FDP-Politiker aus Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen haben sich für den Bau der A 52 ausgesprochen. Sie halte den Verkehr aus den Städten raus.

Zu einem Abstimmungsgespräch zum Thema Ausbau der A 52 haben sich FDP-Politiker aus Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck getroffen. Das Gespräch sei notwendig geworden, da die Baugrunderkundungen entlang der künftigen Trasse in der nächsten Woche beginnen, so Gladbecks FDP-Bürgermeister-Kandidat Michael Tack.

Es formiert sich auch wieder Widerstand gegen den Bau der A 52

„Andererseits formieren sich wieder Gegner des Projektes unter Leitung der Grünen. Da wird gefordert, der Durchgangsverkehr solle sich andere Wege suchen und bestehende Autobahnen nutzen“, so Tack. Das mache der Durchgangsverkehr leider auch jetzt schon, und das sei unzumutbar für die Anwohner. Die FDP vertrete vielmehr die Ansicht, die Autobahn mit Tunnel halte den Verkehr aus der Stadt heraus.

„Wir können nicht ignorieren, dass die Zulassungszahlen bei Kraftfahrzeugen in der Zwischenzeit weiter gestiegen sind“, betont Tack. Natürlich dürfe der Individualverkehr nicht allein auf das Auto beschränkt sein. Menschen müssten eine Wahlmöglichkeit haben wie sie sich fortbewegen wollen. Politik habe dafür die adäquate Infrastruktur zu planen. Eine Umweltspur neben der B224 lehne die FDP ab. Tack: „Es gibt Umweltspuren beispielsweise in Düsseldorf, die nachgewiesenermaßen nicht funktionieren.“ Stattdessen thematisieren die FDP-Politiker den Bau einer zweiten Bahntrasse nach Essen gebaut. Die Pendlerquote sei vor allem in Gladbeck besonders hoch und steige von Jahr zu Jahr weiter an. Gut 20.300 Pendler gebe es aktuell in der Stadt.

„Die A 52 in Gladbeck ist eine historische Chance“

Die Gladbecker FDP sei nach wie vor der Auffassung, dass „die A 52 in Gladbeck eine historische Chance ist“. Die bisher vorgelegten Ausbaupläne stellten eine außerordentliche Verbesserung für Gladbeck und die Nachbarstädte dar.

„Die Umweltbelastung wird erheblich geringer durch den denn fließenden Verkehr statt des jetzt vorherrschenden Dauerstaus“, so Michael Tack. Auch den Bau des Tunnels sieht die FDP als immens wichtig an. Durch ihn verringere sich die Belastung durch den Verkehr „in einem der am dichtesten besiedelten Orte im Ruhrgebiet“. Und das vor allem für die Menschen, die nah an der B 224 wohnen. „Bis jetzt hat die B224 die Menschen in Gladbeck getrennt. Mit der Stadtallee auf dem Tunnel werden sie verbunden. Zu beiden Seiten der neuen Stadtallee werden neue Nutzungen erst möglich.“ Das gelte besonders für den Radverkehr und den öffentlichen Nahverkehr.