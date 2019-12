Der Unfall passierte am Mittwoch in Gladbeck auf der Straße Unverhofft.

Gladbeck. Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Gladbeck leicht verletzt worden. Sie war auf der Meerstraße mit einem Auto zusammengestoßen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 20-jährige Fahrradfahrerin am Mittwoch bei einem Unfall auf der Straße Unverhofft.

Dort war die Gladbeckerin gegen 15 Uhr am Nachmittag mit ihrem Fahrrad unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 58-jähriger Bottroper mit seinem Pkw auf der Meerstraße in Richtung Westen. Im Bereich der Einmündung stieß die Radlerin mit dem Auto zusammen. Sie erlitt leichte Verletzungen, die aber nach Auskunft der Polizei nicht medizinisch behandelt werden mussten. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 2.200 Euro an.