Muttertag Facebookaktion: SPD in Gladbeck verteilt Rosen an Mütter

Gladbeck. Eigentlich verteilt die SPD vor dem Muttertag immer Rosen in der Innenstadt. Das geht coronabedingt nicht. Stattdessen gibt es nun diese Aktion.

Eigentlich verteilen die Sozialdemokraten in Gladbeck zum Muttertag immer Rosen und kleine Aufmerksamkeiten. Doch in diesem Jahr ist coronabedingt alles anders, die Verteilaktion in der Fußgängerzone, vor Supermärkten und in Cafés kann nicht stattfinden.

SPD startet Aktion über Facebook

Die SPD hat sich stattdessen etwas anderes einfallen lassen und eine Aktion über Facebook gestartet. Wer seiner Mutter am Wochenende eine Freude machen will, kann sich bei den Sozialdemokraten melden. Per Mail an spd-stadtverband-gladbeck@gmx.de muss dann noch die Adresse der Mutter weitergeleitet werden.

Mitglieder der Partei werden dann am Wochenende Rosen an die so bedachten Mütter verteilen - natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. In einigen Seniorenheimen, darauf weisen die Sozialdemokraten hin, kann die Aktion allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.