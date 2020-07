Einbrecher erbeuten in Gladbeck Geld und Schmuck

Gladbeck. In Gladbeck hebelten Täter an der Braucker Stargrader Straße eine Gartentür auf und knackten ein Fenster. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch in Gladbeck aufgenommen. Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag in ein Wohnhaus an der Stargarder Straße im Stadtteil Brauck ein.

Die Einbrecher hebelten laut Polizei zunächst eine Gartentür auf. Anschließend brachen sie ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räume. Danach suchten sie auch in der Wohnung im Oberschoss nach Diebesgut. Die Einbrecher flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.