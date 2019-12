Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dreijährige Ausbildung

Ahmad Ghaznawi und Sadiq Alif erlernen den Beruf des Konditors. Neben der praktischen Ausbildung besuchen die beiden jungen Männer die Berufsschule in Recklinghausen. „Auch in der Schule strengen sich die beiden an. Es läuft wirklich gut“, so Konditormeister Heiner Schwarte.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Im Februar nächsten Jahres steht für Sadiq Alif die Zwischenprüfung an. Schwarte ist zuversichtlich, dass er sie bestehen wird.