Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diskussion über Böllerverbot

Die unschöne Seite der Partys in das neue Jahr waren an etlichen Stellen im Stadtgebiet nicht zu übersehen. Müll häufte sich an Straßen, in Gebüschen und auf Plätzen.

WAZ-Leser Mehmet Yek berichtete: „Leider war der Spielplatz in Wielandgarten nach der Silvesterfeier mit Böllern nicht bespielbar. Überall lagen nicht nur Böllerreste sondern auch Glasscherben.“ Er meint, dass die Diskussion über das Verbot von Böllern noch intensiver fortgeführt werden sollte.