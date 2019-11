Gladbeck. Die Polizei sucht einen Dieb. Der Mann hat eine hochwertige Kamera aus dem Parkhaus des neuen Hoch10-Geschäftshauses gestohlen.

Dieb gesucht: Teure Kamera aus Gladbecker Parkhaus geklaut

Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen nach einem Diebstahl aus dem neuen Hoch10-Geschäftsgebäude in der Gladbecker City. Dazu ist jetzt die Veröffentlichung eines Fotos aus einer Überwachungskamera frei gegeben worden.

Die Tat ereignete sich bereist am 1. Juni 2019 gegen 11.25 Uhr. Laut Polizei ist der bislang unbekannte männliche Tatverdächtige auf ungeklärte Weise in das zur Tatzeit noch in Bau befindliche Hoch10-Geschäftsgebäude in der Innenstadt eingedrungen. Aus dem angegliederten Parkhaus demontierte und entwendete er dann eine eine hochwertige Überwachungskamera.

Täterbeschreibung: schwarze Schuhe, dunkelblaue Jeans, schwarze Jacke, weißes Shirt; Haarfarbe blond, schlanke Figur. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter 0800/2361 111 entgegen.