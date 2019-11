Die Polizei sucht nach einer Frau, die in Gladbeck Geldkarten gestohlen und damit Geld abgehoben haben soll.

Fahndung Die Polizei in Gladbeck sucht eine EC-Karten-Diebin

Gladbeck. Eine Unbekannte hat aus dem Blumenladen „Art of Flowers“ eine Mappe mit EC-Karten gestohlen und damit Geld abgehoben. Die Polizei sucht nach ihr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Polizei in Gladbeck sucht eine EC-Karten-Diebin

Die Polizei sucht nach einer Frau, die aus dem Blumengeschäft „Art of Flowers“ an der Hochstraße am 9. September gegen 12 Uhr eine Mappe mit EC-Karten gestohlen haben soll. Die Polizei hat nun ein Fahndungsbild der Frau veröffentlicht.

Eine Überwachungskamera filmte die Frau beim Geldabheben. Foto: Polizei

Die Unbekannte hob mit den EC-Karten insgesamt 1090 Euro an einem Geldautomaten der Sparkasse Gladbeck ab und wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Frau trug eine schwarze Lederjacke mit Reißverschluss, ein weißes T-shirt sowie eine Sonnenbrille. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.