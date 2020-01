Die Grünen nominieren Marco Zerwas als Landratskandidaten

Die Delegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Recklinghausen hat Dr. Marco Zerwas einstimmig zum Landratskandidaten nominiert. Der Dattelner hat sich für die Kandidatur entschieden, weil er im demokratischen Wettstreit um die besten Lösungen für die Gesellschaft entschieden grüne Politik vertreten will.

„Da kommt von einer auf die andere Sekunde viel Verantwortung auf einen zu – der stelle ich mich“, kündigt der 42-jährige Lehrer und Stadtrat in Datteln an. „Wir müssen endlich Ernst machen mit dem Klima- und Artenschutz. Wir brauchen eine Verkehrsentwicklung im Kreis Recklinghausen, die dem auch entgegenkommt. Der Radverkehr muss viel mehr Platz im öffentlichen Raum bekommen, und wir brauchen einen Öffentlichen Personennahverkehr, der diesen Namen auch verdient.“

Zerwas: „Wir brauchen Arbeitsplätze für die Menschen im Kreis Recklinghausen“

Zerwas will eine Neuorientierung in der Wirtschaftsförderung forcieren. Weg von Industrieansiedlungs-Ideen wie dem New Park in Datteln, die noch auf dem „Mythos Schwerindustrie“ fußten. „Wir brauchen Arbeitsplätze für die Menschen im bevölkerungsreichsten Kreis des Landes – aber warum trauen wir uns nicht, regenerative Energie zu uns zu holen, eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen? Das Fachwissen dafür haben die Menschen doch im Kreis Recklinghausen in der dichtesten Hochschulregion Europas.“