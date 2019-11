Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die ersten Gastarbeiter kommen

Zu Beginn der 60er Jahre kamen die ersten Gastarbeiter nach Gladbeck. Auf Stinnes 3/4 legten Süditaliener und Sizilianer an. Von nun an gehörte der Zuzug von Arbeitskräften aus dem Ausland zur stadtgesellschaftlichen Entwicklung. Nach den Italienern kamen Spanier und Marokkaner, 1962 die erste Gruppe türkischer Bergleute.

Die Gladbecker Sportfamilie knüpfte in den 50er und 60er Jahren an die sportlichen Erfolge der Nachkriegszeit an und begründete Gladbecks Ruf als Sportstadt – vor allem im Schwimmen und in der Leichtathletik. Neue Sporthallen, das neue Hallenbad und das umgebaute Freibad verbesserten enorm die Trainingsmöglichkeiten.

Kulturell blühte Gladbeck schon in den 50er Jahren durch die neue Schauburg an der Hochstraße (heute dm-Markt) auf, das vom Kulturbund auch für Theater-Aufführungen genutzt wurde. Im Café Siebeck an der Hochstraße (heute Punktapotheke) fanden Lesungen statt, im Hotel Koopmann (Horster Straße) traf sich überörtliche Prominenz.