Alex Fährmann, der am Kotten Nie in Gladbeck gastiert, stammt aus Berlin – längst lebt er im Ruhrgebiet.

Kultur Der Fährmann tritt am Kotten Nie in Gladbeck auf

Gladbeck. Am Kotten Nie in Gladbeck gibt der Liedermacher Alex Fährmann am 22. Juli ein Konzert unter freiem Himmel. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

Alex Fährmann macht Station in Gladbeck. Der Berliner Liedermacher, der inzwischen seit Jahren im Ruhrgebiet lebt, tritt am Mittwoch, 22. Juli, am Kotten Nie, Bülser Straße 157, auf. Das Konzert unter freiem Himmel beginnt um 19 Uhr.

Der Musiker ist am Kotten Nie bereits zum zweiten Mal zu Gast, weil sein Debüt ein großer Erfolg war. „Er begeistert mit seiner erdigen Stimme in musikalischer Begleitung mit seiner Gitarre oder Mundharmonika“, so die Gastgeber des Fördervereins, „seine selbst geschriebenen Texte sind inhaltsstark und verleiten zum Zuhören. Er nimmt seine Zuhörer mit auf seine ganz eigene Reise, wobei auch seine sinnigen Sprüche zwischen den Songs durchaus Eventformat haben.“

Alex, der Fährmann ist durch seine bisherigen Auftritte in Gladbeck in der Szene kein Unbekannter. Er erfreut sich einer treuen Fangemeinde.

Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von zehn Euro.