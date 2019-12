Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den sicheren Job gekündigt

Um ihren Traum von der Langzeitreise verwirklichen zu können, haben Stephanie Manhoff und Markus Braun ihre sicheren Jobs gekündigt. Die Landschaftsarchitektin und der Wirtschaftsingenieur wollten das Gefühl haben, komplett frei zu sein.

Die Reise ist für die beiden ein Stück Luxus. „Wir haben uns gefragt, was wir vom Leben erwarten. Ein teureres Auto oder ein neuer Fernseher waren es nicht“, so Stephanie Manhoff. Was die beiden stattdessen wollen: Gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsame Erfahrungen sammeln.