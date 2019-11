„Sie morden, wir ordnen“ meldet sich eine müde Stimme am Telefon. Doch das ist nicht irgendeine Stimme, sondern sie gehört ins Totenreich der Ermordeten. Hier werden die Opfer nicht nur „betreut“ und dann in die Hölle geschickt, sondern es wird – wie im richtigen Leben – analysiert und ermittelt.

Krimiautor Martin Schüller hat mit den Nachwuchs-Autorinnen gearbeitet

Die 15-jährige Matilda, Schülerin des Heisenberg Gymnasiums, hat sich diese schwarz-humorige Geschichte ausgedacht: „Francis: Eine reguläre Arbeitswoche“ heißt ihre Erzählung, die wohl noch weitergeschrieben wird, denn am Ende scheint alles möglich.

Die Band Pep Ventura aus Essen begleitete die Lesung der Jugendlichen musikalisch. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Seit September haben drei Schülerinnen unter der Anleitung des Kriminalautors Martin Schüller zusammengesessen und anlässlich des Gladbecker Stadtjubiläums Ideen entwickelt, wie sie ein reales Geschehen in Literatur verwandeln können.

Die Schreibwerkstatt „Wir schreiben unsere Geschichte – neu!“ bot ihnen die Möglichkeit, unter Anleitung eigene Kurzgeschichten zu entwickeln. Drei Texte wurden zum Abschluss im Jugendcafé 3Eck vorgelesen, begleitet durch musikalische Improvisationen des Trios Pep Ventura. „klang.text.ruhr.“ heißt das Projekt, das nach Essen und Gladbeck, in Dortmund, Witten und Duisburg Station machen wird. In Gladbeck war das Literaturbüro Ruhr e.V. eine Kooperation mit dem Jugendrat der Stadt eingegangen und Bettina Weist, Leiterin des Amtes für Bildung und Erziehung, begrüßte in dieser Funktion die Anwesenden und lauschte anschließend interessiert den Lesungen der jungen Autorinnen.

Als Grundlage für die literarischen Texte diente der „Fall Daube“, eine bis heute in Gladbeck ungeklärte Mordsache aus dem Jahr 1928.

Es waren zwar nicht viele Zuhörer zu der Lesung gekommen. Aber den Anwesenden gefielen die Texte ausgesprochen gut. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Der 19-jährige Abiturient Helmut Daube stammte aus einer Lehrerfamilie und war der einzige Sohn des Rektors der Gladbecker Lutherschule. Am 22. März 1928 soll er um zwei Uhr morgens mit mehreren Jugendlichen ein Anwerbungstreffen von Burschenschaftern im Hotel zur Post in Buer verlassen haben.

Nachdem die Bekannten nach und nach abzweigten, ging er mit seinem Schulkameraden Karl Hußmann nach Hause. Etwa um halb vier Uhr – kurz vor Erreichen des Elternhauses an der Schultenstraße - schnitt ihm jemand mit einem Messer den Hals durch. Anschließend zog man seiner Leiche die Hose herunter und schnitt seine Genitalien heraus. Diese wurden nie gefunden, wie auch der Täter nicht ermittelt werden konnte.

„Eine Geschichte von Blut, Tod und fehlenden Weichteilen“

Die Vorlage dieser historischen Straftat regte die jungen Autorinnen dazu an, sich ihre eigenen Gedanken zu machen und die Geschichte fiktiv weiter zu spinnen. Matilda gab ihrer Erzählung den Untertitel „Eine Geschichte von Blut, Tod und fehlenden Weichteilen“ und sie verstand es gut, durch die Art ihres Vortrages, den Charakteren Leben einzuhauchen.

Das Trio Pep Ventura hat sich 2008 gegründet und lässt sich gern von literarischen Quellen inspirieren. Die Musiker geben Workshops für Nachwuchsmusiker. Martin Schüller ist ein Kölner Krimi-Autor. Er kam über die Musik zum Schreiben. Sein erster Roman hieß „Jazz". Bei Lesungen begleitet er sich häufig mit Gitarre und Gesang.

Am Ende soll ein „Muttermal am Handgelenk“ den Mörder überführen. Ins Reich der Fantasy entführte die 18-jährige Valentina ihre Zuhörer. „Die Wölfe von Gladbeck“ heißt ihre Erzählung. Hier geht es letztendlich um einen Werwolf, also einen Menschen, der sich in einen Wolf verwandeln kann. Er hat den harmlosen Namen Leo Müller und wird nach und nach von Juki Winter, einem Mädchen, das im Wald mit Wölfen lebt, entlarvt. Valentina inkludiert in ihre Erzählung eine zarte Liebesgeschichte zwischen Juki und dem jungen Polizisten Ramon.

Einen „eher realistischen Ansatz“, wie Krimiautor Martin Schüller in seiner Einführung sagte, hatte die 13-jährige Cara gewählt. „Ein fragwürdiger Eintopf“ heißt ihre Geschichte – und sie beschert dem Zuhörer nicht nur eine echt gruselige Schlusspointe, sondern thematisiert noch dazu das Thema Umgang der Gesellschaft mit Homosexualität. In Verbindung mit dem Trio Pep Ventura war dies ein gekonnter Mix aus Text und Musik und hätte sicher mehr Zuhörer verdient gehabt.