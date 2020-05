Das Rote Kreuz Gladbeck sucht Bundesfreiwilligendienstler

Gladbeck. Das Rote Kreuz in Gladbeck kann fünf offene Plätze für den Bundesfreiwilligen dienst vergeben. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Das Rote Kreuz in Gladbeck sucht zum nächst möglichem Zeitpunkt Menschen, die sich in einem Bundesfreiwilligendienst engagieren möchten. Dafür kann die Organisation fünf freie Plätze vergeben.

Gladbeck: Die Freiwilligen werden beispielsweise als Begleitpersonen eingesetzt

Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen und Männer jeden Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl einzusetzen – im sozialen, ökologischen und kulturellen Bereich oder im im Sport, in der Integration sowie im Zivil- und Katastrophenschutz. „Freiwilliges Engagement lohnt sich: Als Freiwillige oder Freiwilliger sammeln Sie wertvolle Lebenserfahrung“, wirbt das DRK. Stefan Walter: „Normalerweise erhalten wir im Laufe des Jahres, aber gerade vor und nach dem Abiturprüfungen, sehr viele Bewerbungen – in diesem Jahr ist das leider nicht so! Sehr wahrscheinlich ist dies auch auf die Corona-Krise zurück zu führen.“

Stefan Walter ist Bereichsleiter beim DRK Gladbeck. Er stellt fest, dass entgegen der Erfahrungen der Vorjahre weniger Bewerbungen für den Bundesfreiwilligendienst eingehen. Das könnte an der Corona-Krise liegen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Wer sich noch nicht für Studium oder Berufsausbildung entschieden hat, noch keine Stelle erhalten hat und sich sozial engagieren möchte, ist willkommen. Die Freiwilligen werden unter anderem in den Fahrdiensten für alte, kranke und behinderte Menschen sowie in der Kinder- und Jugendhilfe als Begleitpersonen, im Hausnotruf-Service und in der Medizinischen-Transportlogistik, also dem Transport von Blut-, Blutprodukten und Untersuchungsmaterial für umliegende Krankenhäuser, eingesetzt.

In der Regel dauert der Bundesfreiwilligendienst zwölf Monate, mindestens jedoch sechs und höchstens 18 Monate. In Ausnahmefällen kann er bis zu 24 Monate geleistet werden. Beim Bundesfreiwilligendienst handelt es sich grundsätzlich um einen ganztägigen Dienst. Für Freiwillige über 27 Jahren ist aber auch ein Teilzeitdienst von mehr als 20 Stunden wöchentlich möglich.

Interessenten können sich beim DRK Gladbeck informieren oder direkt eine Bewerbung einreichen. Voraussetzung ist die Volljährigkeit, nach Möglichkeit sollten Bewerber einen Führerschein der Klasse B haben. Die Arbeitszeit umfasst 40 Stunden pro Woche an sechs Tagen. Es gibt 24 Tage Urlaub. An Schulen des Trägers werden 25 Seminartage gegeben. Taschengeld: 410 Euro, etwa 50 Euro Zulage für ein Ticket 2000.

Das DRK führt Sozialabgaben ab. Ein Anspruch auf Fortzahlung des Kindergeldes besteht weiterhin, es muss mit der Kindergeldkasse abgesprochen werden.

Bewerbungen können geschickt werden an: bewerbung@kv-gladbeck.drk.de