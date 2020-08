Coronavirus: Vier neue Infizierte in Gladbeck gemeldet

Gladbeck. Vier Personen haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. In Gladbeck sind so noch 20 Personen erkrankt, kreisweit sind es 113 Menschen.

Die Zahl der Corona-Neuinfizierten steigt weiter leicht an. Im Vergleich zum Vortag meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstagvormittag vier Neuinfektionen in Gladbeck. Da zugleich eine weitere Personen wieder als gesund gilt, sind nun 20 (zuvor 17) Personen in Gladbeck noch akut Corona-erkrankt.

Damit steigt die Zahl der Gladbecker Corona-Fälle (gezählt seit März) auf 327 (zuvor 323). Die Zahl der wieder Genesenen steigt auf 284 (283). Im Zusammenhang mit dem Coronavirus Sars Cov-2 sind bislang leider 23 Todesfälle in Gladbeck aufgetreten.

19 Menschen gelten kreisweit als neu infiziert

Im gesamten Kreis Recklinghausen sind augenblicklich noch 113 (105) Menschen infiziert. Insgesamt zählt das Kreisgesundheitsamt Recklinghausen nun (gezählt seit März) 1630 (1611) bestätigte Corona-Fälle, davon sind in der Zwischenzeit 1475 (1464) Personen wieder von der Infektion genesen. 42 Todesfälle wurden kreisweit seit März registriert. In den letzten sieben Tagen hat es 81 Neuinfektionen gegeben. Die kritische Marke von 50 Neuinfizierten pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt umgerechnet auf die Einwohnerzahl im Kreis Recklinghausen bei 308 Neuinfektionen, wird also aktuell nicht erreicht.

Die aktuellen Zahlen aus den Städten im Kreis

Hier die einzelnen Zahlen aus den Städten (aktuell bekannte Fälle/Genesene/Todesfälle): Castrop-Rauxel 165 / 148 / 3; Datteln 71 / 67 / 1; Dorsten 166 / 156 / 5; 23 Haltern am See 86 / 85 / 0; Herten 114 / 103 / 1; Marl 194 / 155 / 1; Oer-Erkenschwick 213 / 207 / 3; Recklinghausen 217 / 201 / 4; Waltrop 77 / 69 / 1. Es handelt sich um alle je positiv getesteten Fälle. Die Genesenen sind in der Gesamtzahl inbegriffen.