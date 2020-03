Coronavirus: Pfarrei St. Lamberti sagt Osterkerzen-Aktion ab

Gladbeck Angesichts der Risiken durch die Corona-Pandemie wurde die Idee, die Kerzen kostenlos auf dem Kirchplatz zu verteilen, abgeblasen.

Die Propsteipfarrei St. Lamberti hat ihre eigentlich gut gemeinete und für den Samstagmorgen geplante Osterkerzen-Aktion abgeblasen: Angesichts der Corona-Krise ließen sich die Organisatoren nach aufkommender Kritik davon überzeugen, dass die Risiken zu groß sind.

Die Idee war, auf dem Kirchplatz in Stadtmitte und auf dem Rewe-Parkplatz gegenüber der Marien-Kirche in Brauck die längst bestellten Osterkerzen kostenlos "unter strenger Beachtung der Hygieneregeln" zu verteilen. Da sämtliche Ostergottesdienste ausfallen werden, sind die Kerzen überflüssig geworden und sollten über den ungewöhnlichen Weg doch noch einen Nutzen unter den Gläubigen finden.

In Anlehnung an andere Pfarreien im Bistum sollten die Gläubigen dazu eingeladen werden, diese oder andere Kerzen abends um 19 Uhr in ein Fenster zu stellen. Doch am Freitag wurde in der Pfarrei nach erneuter Beratung und der Ankündigung weiterer Verschärfungen von Öffnungszeiten und Aufenthalten in der Öffentlichkeit die Aktion ausgesetzt.