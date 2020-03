Recklinghausen / Gladbeck. In Recklinghausen gibt es eine mit Covid-19 infizierte Person. Der Mann befindet sich in häuslicher Quarantäne. So geht das Gesundheitsamt vor.

Ein Mann aus Recklinghausen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Recklinghäuser ist in häuslicher Isolation und zeigt leichte Symptome, so das Gesundheitsamt des Kreises Recklinghausen am Dienstagmorgen.

Das Gesundheitsamt setzt sich nun mit allen Kontaktpersonen des Infizierten in Verbindung

Das Amt, heißt es weiter, stehe in regelmäßigem Kontakt mit der Person. Die Mitarbeiter des Amtes setzen sich nun mit allen Personen aus dem Umfeld des Mannes in Verbindung, die in den letzten Tagen engen Kontakt zu ihm hatten, um mit dann mit den betroffenen das weitere Vorgehen abzusprechen. Auch die infizierte Frau aus Dorsten befindet sich nach wie vor in häuslicher Quarantäne. Nach Auskunft des Gesundheitsamtes ist sie nicht schwer erkrankt.

Bei seinem Vorgehen orientiert sich das Gesundheitsamt an den aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI). Ziel ist es, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Ansprechpartner für die Durchführung von Tests auf das Corona-Virus sind die Hausärzte. Wer einen Test machen möchte, wird gebeten auf jeden Fall vorher in der Praxis anzurufen und nicht einfach dort vorbeizugehen.

Das sind die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln

Weder im Kreishaus noch in den Nebenstellen des Gesundheitsamts werden solche Tests durchgeführt. Auch darauf weist das Team vom Gesundheitsamt ausdrücklich hin.

Der beste Weg zur Vorbeugung von Erkrankungen ist, grundsätzlich die grundlegenden hygienischen Verhaltensregeln zu beachten:

In die Ellenbeuge niesen oder husten (nicht in die Hände!).

Auf das Händeschütteln verzichten.

Berührung von Augen, Nase oder Mund vermeiden.

Intensive Raumlüftung.

Exakte Händehygiene im Alltag, insbesondere gründliches Händewaschen nach Personenkontakten, nach der Benutzung von Sanitäreinrichtungen und vor der Nahrungsaufnahme sowohl nach Kontakt mit Gegenständen oder Materialien in der Öffentlichkeit als auch nach Kontakt mit Erkrankten.

Erstes Diagnose-Zentrum für den Kreis soll rasch an den Stadt gehen

Das Kreisgesundheitsamt arbeitet darüber hinaus nach wie „mit Hochdruck“ an der Einrichtung eines Diagnose-Zentrums für das Kreisgebiet. „Wir wollen mit diesem Zentrum so rasch wie möglich an den Start gehen, dementsprechend intensiv laufen derzeit die Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den Krankenhäusern“, so Kreissprecher Jochem Manz. (Katrin Walger-Stolle)

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom RKI. Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Coronavirus unter der Telefonnummer eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8-16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.