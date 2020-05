Die Zahl der seit März gezählten Corona-Fälle stieg am Freitag in Gladbeck auf 190.

Corona Coronavirus: Kreis registriert den 190. Fall in Gladbeck

Gladbeck. 44 Personen sind in Gladbeck aktuell infiziert. Im Kreis gibt es drei neue Todesfälle, die Zahl der Opfer steigt auf insgesamt 32.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen in Gladbeck ist am Freitag um drei auf 190 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie blieb bei 19. Als wieder gesund gelten 127 Personen, zwei mehr als am Donnerstag. Damit liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 44 (zuletzt 43).

Im gesamten Kreis Recklinghausen beläuft sich die Zahl der Corona-Fälle auf 1143. Als gesundet gelten inzwischen 921 der positiv getesteten Personen. Es gibt 32 Todesfälle. Es gibt drei hinzugekommene Todesfälle: ein 60-jähriger Mann aus Dorsten, ein 69-jähriger Mann aus Marl sowie eine 71 Jahre alte Frau aus Waltrop.

In Bottrop sind 49 aktuell erkrankt, in Gelsenkirchen 95

So sind die Zahlen im einzelnen (aktuell bekannte Fälle/Gesundete/Todesfälle): Castrop-Rauxel 125/79/1; Datteln 48/45/1; Dorsten 150/142/5; Gladbeck 190/127/19; Haltern am See 81/76/0; Herten 86/81/0; Marl 100/85/1; Oer-Erkenschwick 162/124/2; Recklinghausen 146/116/2; Waltrop 55/46/1.

In Bottrop gibt es Stand Freitag 175 nachgewiesene Coronavirus-Fälle. 49 Personen sind aktuell erkrankt, 120 Personen sind wieder gesund, sechs Personen sind verstorben. In Gelsenkirchen gibt es 364 bestätigte Fälle, 258 Personen sind wieder gesund, elf verstorben. Aktuell infiziert sind 95.