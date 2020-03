Coronavirus: In Gladbeck bleibt es bei zwei Infizierten

Gladbeck. Im Kreis Recklinghausen ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen von 63 auf 70 gestiegen. In Gladbeck bleibt es bei zwei Fällen.

Im Kreis Recklinghausen ist die Zahl der Corona-Erkrankten von Montag auf Dienstagnachmittag von 63 auf 70 Fälle gestiegen. In Gladbeck bleibt es nach vier vor bei zwei bekannt gewordenen Infizierten.

Die aktuellen Zahlen aus allen Kreisstädten

Die Mitarbeiter vom Kreisgesundheitsamt stehen in Kontakt zu allen an Covid-19 erkrankten Menschen. Hier die aktuellen Zahlen aus den Kreisstädten: Castrop-Rauxel elf Fälle, Datteln drei, Dorsten 18, Haltern am See acht Fälle. In Herten sind es ebenfalls acht Infizierte, in Marl drei und in Oer-Erkenschwick ebenfalls drei Fälle. Aus Recklinghausen gibt es zwölf bekannte Infizierungen, in Waltrop sind zwei Fälle gemeldet.

Der Kreis Recklinghausen informiert über das Internet unter www.kreis-re.de/corona sowie über soziale Netzwerke über die Corona-Krise. Dort finden sich auch Links zu den Handlungsempfehlungen vom Robert Koch Institut (RKI). Darüber hinaus hat die Kreisverwaltung ein Infotelefon für Fragen rund um das Corona-Virus unter der Telefonnummer 02361/53-2626 eingerichtet. Das Telefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Ansprechpartner für die Durchführung von Tests auf das Corona-Virus sind die Hausärzte, bitte unbedingt vorher telefonisch in der Praxis melden.