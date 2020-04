Grünabfälle Corona: ZBG nimmt Gründonnerstag Grünabfall in Wittringen an

Gladbeck. Gladbecker können in einer einmaligen Aktion ihre Grünabfälle auf dem großen Parkplatz in Wittringen abgeben. Wertstoffhof bleibt geschlossen.

Der Wertstoffhof des Zentralen Betriebshof Gladbeck (ZBG) an der Wilhelmstraße ist seit dem 16. März geschlossen, so dass auch keine Grün- und Gartenabfälle angeliefert werden können. Viele Gladbecker haben jedoch die vergangenen Tage dazu genutzt, ihre Gärten in Form zu bringen. Daher bietet der ZBG am Gründonnerstag, 9. April, die Möglichkeit, angefallenen Grünabfälle von 8 bis 13 Uhr auf dem großen Parkplatz in Wittringen an der Burgstraße (gegenüber dem Stadion und der Sportanlage Wacker Gladbeck) anzuliefern.

Diese Aktion gilt nur für Grünabfälle. Sperrmüll, Elektroaltgeräte und andere Abfälle werden nicht entgegengenommen, so der ZBG. Die bekannten Spielregeln für die Anlieferung von Grünabfall sind auch an diesem Tag zu beachten: Gartenabfälle müssen gebündelt, in Säcken oder vergleichbaren Gefäßen bis max. 100 Liter angeliefert werden. Loses Material aus Anhängern oder LKW kann nicht verladen werden. Die Anlieferung pro Haushalt ist auf 1 Kubikmeter beschränkt, bleibt jedoch gebührenfrei. Angenommen wird nur nichtsperriger Gartenabfall wie Rasenschnitt, Laub, klein geschnittener Ast- und Heckenschnitt. Sperrige Gartenabfälle, wie Stämme, dickere Äste und Wurzeln, können nicht abgegeben werden.

Das Kontaktverbot ist unbedingt zu beachten

Den Anordnungen des ZBG-Personals auf dem Gelände ist unbedingt Folge zu leisten. Ansonsten könne ein Platzverbot erteilt werden. Aufgrund der aktuellen Lage sind auch an diesem Tag die verschärften Vorschriften zum Kontaktverbot (Abstand halten, keine Gruppenbildung, etc.) zu beachten. Das Verlassen des Fahrzeuges ist nur zum Entladen im Bereich des Abfallsammelfahrzeuges erlaubt.

Es handelt sich um eine vorerst einmalige Aktion. Sie kann auch nur angeboten werden, da sich an diesem Standort die Vorgaben des Kontaktverbotes umsetzen lassen und entsprechende Abstände unter den Bürgern sowie den Mitarbeitern des ZBG eingehalten werden können. Der ZBG bittet, bei eventuellen Wartezeiten Geduld aufzubringen. Diese Aktion hat keine Auswirkungen auf die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes an der Wilhelmstraße, er bleibt weiterhin geschlossen. Dieser Service ist nur den Gladbeckern vorbehalten. Kontrollen an der Einlassstelle sind möglich, so der ZBG.