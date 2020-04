Corona: Zahl der Infizierten steigt auf 134 in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck gibt es aktuell 134 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus. Hier die Zahlen aus dem Kreis, aus Bottrop und Gelsenkirchen.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis Recklinghausen beläuft sich aktuell auf 894 (Stand Dienstagvormittag). In Gladbeck gibt es aktuell 134 bekannte Infektionsfälle, Montag waren es 126. 59 (57) Menschen in Gladbeck sind wieder gesund. Es gibt sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Kreisweit sind 574 Personen wieder gesund

Kreisweit gelten inzwischen 574 der positiv getesteten Personen als wieder gesund. Es gibt zwölf Todesfälle. Hier die Zahlen aus den übrigen Kreisstädten: In Castrop-Rauxel gibt es 77 bekannte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus, 59 Personen davon sind wieder gesund. In Datteln sind es 46 Fälle, 33 Personen sind gesundet. In Dorsten gibt es 146 Fälle, davon sind 112 Personen wieder gesund. Es gibt drei Todesfälle. Haltern am See hat 74 bestätigte Corona-Fälle, 66 Personen sind wieder gesund.

In Herten sind es 81 Fälle, es gibt 62 Gesundete. In Marl sind es 81 Fälle, davon sind 66 Personen wieder gesundet. Oer-Erkenschwick hat 102 bekannte Fälle, 18 Personen sind wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. In Recklinghausen sind es 112 Fälle, 77 Personen sind wieder gesund. Es gibt einen Todesfall. In Waltrop gibt es 41 bekannte Fälle, davon sind 22 Personen gesundet.

Die Zahlen aus Bottrop und Gelsenkirchen

In der Nachbarstadt Bottrop gibt es 121 nachgewiesene Coronavirus-Fälle, insgesamt 57 Personen davon sind aktuell erkrankt.

59 Personen davon sind wieder gesund. Es gibt fünf Todesfälle. 170 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. 455 Personen wurden bisher wieder aus der Quarantäne entlassen. In Gelsenkirchen gibt es 285 bestätigte Fälle, davon sind 153 Personen wieder gesund. Es gibt zehn Todesfälle. (kw)