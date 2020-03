Corona: Zahl der Infizierten im Kreis schnellt auf 125 hoch

Am Freitagmorgen waren es noch 100 gewesen. Die meisten Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt aus Dorsten. In Gladbeck bleibt es bei vier Fällen.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Recklinghausen steigt immer schneller. Am Freitagnachmittag meldet das Kreisgesundheitsamt 125 Fälle - noch auf Freitagmorgen waren es 100 Infizierte in den zehn Städten gewesen.

In Gladbeck ist es bei der Zahl von vier Fällen, wie am Morgen, geblieben. Am deutlichsten stieg die Zahl in Dorsten, wo jetzt 30 Menschen mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert sind.

In Haltern und Recklinghausen jeweils 20 Infizierte

Aktuell sieht die Situation in den anderen Städten so aus: Castrop-Rauxel 19 (am Freitagmorgen: 18), Datteln 4 (4), Dorsten 30 (20), Haltern am See 20 (12), Herten 8 (8), Marl 11 (7), Oer-Erkenschwick 3 (3), Recklinghausen 20 (18) und Waltrop 6 (6). Die Städte reagieren mit umfangreichen Maßnahmen und Schließungen.

Bottrop meldet am Freitag um 16 Uhr 13 Fälle, 123 Personen sind in häuslicher Quarantäne, eine Person ist wieder gesund. Gelsenkirchen meldet 43 Fälle, wobei es sich in den allermeisten Fällen um leichte bis mittlere Krankheitsverläufe handele, wie es heißt. Zwei Personen sind wieder gesund.

Die Bezirksregierung Münster legte erst am Abend neue Zahlen vor, die ebenso eindeutig nach oben zeigen: Danach stieg die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk im Laufe des Freitags von 997 auf jetzt 1126 Fälle.