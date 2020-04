Corona: Stadt Gladbeck lehnt Mundschutz-Pflicht ab

Gladbeck. Österreich und die Stadt Jena verpflichten Bürger dazu, einen Mundschutz zu tragen. Warum eine solche Regelung für Gladbeck nicht in Frage kommt.

Während Österreich seine Bürger verpflichtet, beim Einkauf Schutzmasken zu tragen und Jena als erste deutsche Stadt wegen der Coronakrise eine Mundschutz-Pflicht angekündigt hat, kommt diese Option in Gladbeck nicht in Frage.

Eine harte Maskenpflicht lehnt auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ab. Die Stadtverwaltung Gladbeck will sich an diese landesweite Regelung halten. Hinzu komme, dass die Zahl der Infektionen in Gladbeck im Vergleich zu den Nachbarstädten und den anderen Kreisstädten „sehr gering“ sei.

Großteil der Menschen verhalte sich vernünftig

Zudem verhalte sich der Großteil der Menschen vernünftig, halte etwa genügend Abstand zu anderen Menschen ein. „Von daher wollen wir nicht mit einer solchen Regelung vorpreschen“, begründet Peter Breßer-Barnebeck, Chef der Kommunikationsabteilung im Rathaus, die Entscheidung gegen eine Mundschutz-Pflicht.