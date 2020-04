Corona: Senioren im AWo-Heim genießen Balkonkonzert

Gladbeck. Gabi Günther unterhielt die Bewohner des Elisabeth-Brune-Zentrums in Rentfort mit ihrem Akkordeon. Nächste Woche gibt es eine Wiederholung.

Eine ungewöhnliche Überraschung gab es am Gründonnerstag für die Bewohner des Elisabeth-Brune-Seniorenzentrums der AWO in Rentfort-Nord. Gabi Günther gab für Senioren, die ob der Corona-Krise in ihren Zimmern und Appartements ausharren, ein Balkonkonzert.

Engagiert hatte die Musikerin die Hausleitung des Brune-Zentrums. Gabi Günther kam mit ihrem Akkordeon und spielte Gassenhauer von Marlene Dietrich bis Hans Albers und gab Volkslieder zum Besten, die die Senioren zum Mitsingen und Schunkeln animierte.

Die Bewohner genossen die musikalische Abwechselung

Gabi Günther spielte auf dem Akkordeon und sang mit den Senioren. Foto: Dyhringer

Alle Bewohner genossen sichtlich diese Abwechselung des derzeitigen eingeschränkten Alltags ohne Besuche von Verwandten. In dieser Woche war es im Elisabeth-Brune-Zentrum zu zwei Corona-Infektionen unter den Bewohnern gekommen. Nächste Woche Donnerstag wird es als Fortsetzung einen zweiten Teil des Balkonkonzertes geben.