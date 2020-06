Corona: Roland tauscht sich mit türkischem Amtskollegen aus

Gladbeck. Gladbecks Bürgermeister Roland hat eine Videokonferenz mit seinem Amtskollegen aus Alanya geführt. Thema war der aktuelle Stand der Pandemie.

Bürgermeister Ulrich Roland hat sich am Mittwoch mit seinem Amtskollegen aus Alanya, Bürgermeister Adem Murat Yücel, über den aktuellen Stand der Corona-Pandemie ausgetauscht. In den vergangenen Wochen hatte es bereits einen brieflichen Erfahrungsaustausch zwischen den Bürgermeistern gegeben.

In beiden Städten gibt es nur noch wenige infizierte Personen, so die Stadtverwaltung. Sowohl in Gladbeck als auch in Alanya war das öffentliche Lebenweitgehend heruntergefahren – in Alanya gab es sogar Ausgangsverbote. Die Bürgermeister bedauern, dass es aufgrund der Pandemie in diesem Jahr nicht möglich ist, sich gegenseitig zum Stadtfest in Alanya und zum Appeltatenfest in Gladbeck zu besuchen. Dies, so hoffen sie, kann im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Die Strände in Alanya sind derzeit noch leer, bedauert Bürgermeister Yücel

Alanya ist ein nicht nur bei Gladbeckern beliebtes Urlaubsziel, das aber aktuell, wie Bürgermeister Yücel berichtete, noch immer unter den Reisebeschränkungen leidet. Zwar sind die Einreiseverbote in die Türkei seit dem 11. Juni aufhoben, aber es gibt weiterhin Coronabedingte Einschränkungen und auch noch Reisewarnungen des deutschen Außenministeriums. „Alanya freut sich darauf, wieder Gäste aus Deutschland und insbesondere aus Gladbeck zu empfangen. Aber zurzeit sind unsere Strände noch sehr leer“, bedauerte Bürgermeister Yücel.

„Die Deutschen wollen wieder reisen, haben Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer. Sicherlich werden sie auch bald wieder eines ihrer Lieblingsreiseländer, die Türkei, besuchen“, zeigte sich Bürgermeister Roland optimistisch und richtete herzliche Grüße an alle Bürger von Alanya und die dort lebenden Gladbecker.