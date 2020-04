Corona: Propsteipfarrei St. Lamberti versendet Ostergrüße

Große Familienfeiern, Gottesdienste, das alles kann in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Ein wenig Ostern dekorieren kann man natürlich dennoch.

Gladbeck. Das Coronavirus hat leider auch Auswirkungen auf die Osterfeiertage. So will die Propsteipfarrei St. Lamberti in Gladbeck darauf reagieren.

Ostern wird in diesem Jahr ganz anders sein als üblich. Es gibt keine großen Familientreffen, keine Wiedersehen und keine gemeinsamen Feiern in den Kirchen. Das Pastoralteam der Propsteipfarrei St. Lamberti möchte daher einen kleinen Ostergruß in alle interessierten Haushalte versenden.

Wer einen Gruß möchte, muss sich telefonisch anmelden

Wer möchte, kann sich unter 02043 – 27 99 37 werktags zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr, oder auch zwischen 17 und 21 Uhr unter 02043 – 27 99 38 bis einschließlich Dienstag, 7. April, dafür anmelden.

Der kleine Gruß wird dann von den Mitgliedern des Pastoralteams unter Einhaltung der Corona-Vorschriften an die Haushalte ausgeliefert beziehungsweise zwei Meter vor der Wohnungstür abgelegt.