Die Einschränkungen durch die Coronakrise bekommen auch freiberuflich in Gladbeck tätige Therapeuten massiv zu spüren. Sie leiden unter Einnahmeeinbußen und kämpfen um ihre berufliche Existenz. Darunter Osteopath und Physiotherapeut Torsten Buch, dessen Können auch prominente Sportler, etwa Bob-Weltmeisterin Annika Drazek, vertrauen.

Für die Mitarbeiter musste Kurzarbeit angemeldet werden

"Der Umsatz ist bei mir um bis zu 70 Prozent eingebrochen, bei Kollegen waren es sogar bis zu 80 Prozent", erzählt der Unternehmer mit Praxis an der Brüggenstraße in Butendorf. Die Unsicherheit bei den Patienten, bezogen auf ein Infektionsrisiko aufgrund der körpernahen manuellen Behandlungsform, sei groß gewesen. Er selbst habe zudem freilich auch den Praxisbetrieb stark eingeschränkt, "um Personal und Patienten vorsorglich zu schützen". Aufgrund der eingeschränkten Praxiszeiten habe er für seine Mitarbeiter leider Kurzarbeit anmelden müssen. Zudem mache er sich derzeit schlau, welche finanziellen Hilfen er beantragen könnte.

Behandelt werde derzeit per se nur nach strikten Regeln. "Für Schmerzpatienten bin ich definitiv weiter da, um ihre oft starken Beschwerden zu lindern", so Buch. Die Patienten seien dafür auch sehr dankbar. Weniger starke Probleme versuche er ohne direkten Kontakt in einem Telefonat zu klären. Denn je mehr Leute die Praxis aufsuchten, "umso größer ist auch das theoretische Ansteckungsrisiko". Patienten, die schon in Behandlung seien, würden ja bereits einige Übungen kennen, die sie selbst dann nach seinen Vorgaben umsetzen könnten. Alle nicht absolut dringenden Praxisbesuche, auch von Neukunden, habe er "vier Wochen nach hinten verlegt".

Das Ansteckungsrisiko wird so gering wie möglich gehalten

Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, würden grundsätzlich auch nur symptomfreie Schmerzpatienten eingelassen. Er habe die Praxis zudem so organisiert, "dass sich die einzelnen Patienten nicht über den Weg laufen". In seinen Räumen arbeite er zudem unter verschärften Hygieneregeln. "Alle Bereiche werden häufiger desinfiziert und gelüftet". Er selbst trage selbstverständlich einen Mundschutz und Handschuhe. An Schutzmasken zu gelangen, sei aber auch für ihn ein Problem. Seine Vorräte seinen nahezu aufgebraucht, so dass er wie viele Menschen nun selbst vorgesorgt habe. "Mit selbst genähtem und waschbaren Mundschutz aus Baumwolle".

Erschwerend sei für ihn zudem, sagt Buch, "dass durch die Coronakrise der Trainings- und Ligabetrieb der aktiven Sportler derzeit nicht stattfindet". So würden aktuell auch diese Patienten ausbleiben. Viele Sportler nicht nur aus dem Gladbecker Vereinssport vertrauen den erfahrenen Händen von Buch, darunter auch Leistungssportler wie Bob-Weltmeisterin Annika Drazek, die Deutsche-Meisterin über 200 Meter Brustschwimmen, Jessica Steiger, oder Handball-Weltmeister Michael Hegemann.

Die Video- oder Telemedizin kann einen erfahrenen Therapeuten nicht ersetzen

Video-Sprechzeiten hat Torsten Buch noch nicht eingeführt. Vielleicht wäre das noch eine Idee für die Zukunft, sagt er. Die Video- oder Telemedizin könne eine Therapie unterstützen, "aber natürlich nicht den erfahrenen Therapeuten und seine manuelle Behandlung direkt am Patienten ersetzen".

>>>Ganzheitlicher Behandlungsansatz

•Als Osteopath und Physiotherapeut hat Torsten Buch einem ganzheitlichen Behandlungsansatz. Denn die Beschwerden seiner Patienten können verschiedene Ursachen haben, körperliche oder seelische. Auch die Ernährung spiele eine wichtige Rolle.

•Im ausführlichen, vertrauensvollen Gespräch lerne er zunächst seine Patienten kennen, sagt Buch, bevor er seine Hände einsetze, um den Körper zu untersuchen, Blockaden zu entdecken und diese gezielt manuell zu behandeln.

•In seiner Praxis an der Brüggenstraße 13 behandelt Torsten Buch Patienten vom Säugling bis zum Senior. Er ist telefonisch unter 02043 – 503 40 20 auch via Anrufbeantworter erreichbar, oder E-Mail: info@torsten-buch.de