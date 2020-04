Corona: Obst für Helden in Seniorenzentren in Gladbeck

Obst für Helden: Über einen fruchtigen Obstkorb in schwieriger Zeit freuten sich die Teams von Martha- und Vinzenzheim.

Gladbeck Pflegeteams von Vinzenz- und Marthaheim freuen sich über Obstkörbe. Kleine Anerkennung für die besonderen Leistungen zu Corona-Zeiten.

„Obst für Helden“ - unter diesem Motto erhielten die Pflegeteams des beiden Seniorenzentren des Diakonischen Werkes, Marthaheim und Vinzenzheim, prallgefüllte Obstkörbe. Die fruchtigen Farbtupfer sollen als ein Zeichen der Aufmerksamkeit und Anerkennung der nicht selbstverständlichen Leistungen des Pflegepersonals verstanden werden.

Der Alltag in den Heimen hat sich in schwieriger Corona-Zeit bei großer Belastung des Pflegepersonals grundlegend verändert, heißt es von der Diakonie. Möglich hat die Spende für die geforderten Pflegeteams die Gladbecker Martin Luther Stiftung Ruhr in Zusammenarbeit mit dem Essener Unternehmen "Obstbaron" gemacht.

„Unsere Mitarbeitenden haben sich sehr über die Aufmerksamkeit gefreut und sehen diese spontane Wertschätzung als Motivation an, auch in den kommenden Wochen mit besonderem Einsatz diese außergewöhnliche Zeit mit ihren Bewohnenden zu meistern“, freut sich Joachim Georg, Regionalleiter der Seniorenhilfe Gladbeck.

Das Essener Unternehmen "Obstbaron" hat die Kampagne zur Unterstützung und Wertschätzung von Menschen ins Leben gerufen, die tagtäglich in ihren Einrichtungen im Kampf gegen Covid-19 stehen und aktuell Besonderes leisten. Unternehmen oder Privatpersonen, die sich der Aktion anschließen wollen, können sich direkt an Jens Schultz vom Obstbaron Essen unter der E-Mail: j.schultz@obstbaron.de wenden.